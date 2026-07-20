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Tre arresti e 5.000 euro recuperati, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri tra San Giovanni in Persiceto, Castello d’Argile e Bondeno, dove una banda di italiani residenti a Napoli è stata fermata per truffa aggravata ai danni di un’anziana. I presunti responsabili sono stati individuati e bloccati dopo una segnalazione al 112, mentre cercavano di allontanarsi a bordo di una Fiat Panda.

Operazione dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scattato a seguito di alcune telefonate giunte al 112 – NUE da parte di cittadini che avevano notato un’auto sospetta aggirarsi per le vie di Castello d’Argile.

I militari del Nucleo Operativo Radiomobile di San Giovanni in Persiceto hanno quindi avviato un’attività repressiva, riuscendo a intercettare e fermare la Fiat Panda segnalata poco dopo a Bondeno.

Chi sono gli arrestati e come agivano

I tre fermati sono una 43enne, un 45enne e un 52enne, tutti italiani e residenti a Napoli. Secondo quanto accertato dai Carabinieri, i tre si erano resi responsabili di una truffa aggravata in concorso ai danni di una donna anziana del luogo.

Il modus operandi prevedeva una telefonata preventiva alla vittima, durante la quale uno dei truffatori si spacciava per un Tenente dei Carabinieri, inventando una storia di una presunta rapina in una gioielleria e sostenendo che la signora dovesse consegnare denaro e gioielli per “scagionarsi” da eventuali responsabilità.

La dinamica della truffa e l’arresto

La vittima, un’83enne residente a Bondeno, è stata così indotta a consegnare ai malviventi soldi e gioielli per un valore complessivo di circa 5.000 euro.

Dopo aver messo a segno il colpo, i tre si sono allontanati a bordo della loro auto, ma sono stati prontamente intercettati dai Carabinieri grazie alle segnalazioni dei cittadini e all’attività di controllo sul territorio.

Recupero della refurtiva e provvedimenti giudiziari

Durante la perquisizione effettuata a carico dei tre sospetti, i militari hanno rinvenuto la refurtiva, che è stata immediatamente restituita all’anziana vittima.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Ferrara, i tre sono stati accompagnati nelle aule giudiziarie del Tribunale di Ferrara per l’udienza di convalida e il giudizio direttissimo.

L’importanza della collaborazione dei cittadini

L’operazione ha messo in evidenza il ruolo fondamentale della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

Le tempestive segnalazioni al 112 hanno permesso ai Carabinieri di intervenire rapidamente, impedendo che la truffa avesse conseguenze più gravi e assicurando alla giustizia i presunti responsabili.

IPA