Anziana truffata per 6 mila euro da un finto maresciallo a Reggio Calabria, arrestato un 23enne

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La Squadra Mobile di Reggio Calabria ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 23enne, accusato di truffa aggravata ai danni di un’anziana. Il provvedimento arriva al termine di un’indagine coordinata dalla Procura sui fatti risalenti allo scorso 27 agosto, quando l’arrestato ha preso contatti con la vittima spacciandosi per maresciallo della Guardia di Finanza.

La telefonata che ha avviato la truffa

La donna ha ricevuto la telefonata di un uomo che si è presentato come maresciallo della Guardia di Finanza. Convinta che dovesse essere attivata una polizza assicurativa attraverso la consegna di oggetti preziosi, ha accolto in casa l’indagato e gli ha affidato numerosi monili, per un valore complessivo di circa 6 mila euro.

Le verifiche della Squadra Mobile di Reggio Calabria

Gli accertamenti sono stati svolti dagli investigatori della Squadra Mobile, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.

L’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza e i sopralluoghi mirati nell’abitazione della vittima hanno permesso di raccogliere elementi a carico del giovane. Durante le verifiche è stata isolata un’impronta digitale ricondotta all’indagato.

Il provvedimento

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa al termine dell’attività investigativa. La Procura e la Polizia di Stato hanno ribadito l’impegno nella tutela delle vittime di truffa, specialmente nelle modalità del finto appartenente le forze dell’ordine.

Chi mette in pratica questo genere di raggiro è abile nel conquistare la fiducia della vittima, sollecitando le sue paure, e senza mostrarle alternative alla consegna dei preziosi.

IPA