Un giovane è stato denunciato per truffa aggravata ai danni di una pensionata al termine di un’indagine condotta dai Carabinieri di Crema. L’episodio, avvenuto lo scorso 18 febbraio, ha visto la vittima ingannata da un uomo che si è finto Carabiniere, inducendola a consegnare denaro e gioielli con la promessa di accertamenti giudiziari.

L’ennesima truffa del finto carabiniere

L’attività investigativa è partita nel pomeriggio di ieri, 23 febbraio, quando i militari della Stazione di Crema hanno concluso una rapida indagine che ha portato al deferimento in stato di libertà di un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. L’accusa contestata è quella di truffa aggravata ai danni di una pensionata residente in città.

I fatti risalgono al primo pomeriggio del 18 febbraio. La pensionata, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ha ricevuto una telefonata sulla propria linea fissa da parte di un uomo che si è presentato come Carabiniere. Il truffatore, utilizzando una tecnica ben collaudata, ha raccontato alla donna di una presunta rapina avvenuta in una gioielleria, durante la quale sarebbero stati trovati documenti falsi intestati al marito della vittima.

Il raggiro e la consegna dei beni a Crema

Sfruttando la preoccupazione della donna, il falso militare ha spiegato che era necessario consegnare tutti i contanti e gli oggetti preziosi presenti in casa a un presunto “incaricato del Tribunale”. L’uomo ha assicurato che i beni sarebbero stati restituiti dopo alcuni accertamenti. Poco dopo la telefonata un giovane si è presentato all’abitazione della pensionata e si è fatto consegnare diversi monili in oro e la somma di circa 650 euro in contanti, per poi allontanarsi rapidamente.

Solo al ritorno del marito, avvenuto poco dopo, i coniugi hanno compreso di essere stati vittime di una truffa e si sono recati presso la caserma dei Carabinieri per sporgere denuncia. Ricevuta la segnalazione, i militari hanno immediatamente avviato gli accertamenti concentrandosi sull’acquisizione e l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

L’identificazione del responsabile

Le immagini raccolte hanno permesso agli investigatori di individuare e identificare l’autore materiale della truffa: si tratta di un giovane di 21 anni, domiciliato in Campania e già noto alle forze di polizia.

Il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà e la Procura della Repubblica è stata tempestivamente informata dalla Stazione di Crema. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se il giovane possa essere coinvolto in episodi simili.

IPA