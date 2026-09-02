Anziana truffata per 9 mila euro con il raggiro del finto carabiniere a Genova, arrestata una 35enne

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Un arresto e 8.440 euro recuperati, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Genova, dove una donna di 35 anni è stata fermata per furto in appartamento e denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa all’alt. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio nei pressi di Serra Riccò, nell’ambito di un’attività di prevenzione contro le truffe ai danni di persone anziane.

Un arresto a Genova

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile di Genova, impegnati in servizi di osservazione e controllo per contrastare il fenomeno delle truffe ai danni degli anziani.

Ieri pomeriggio, intorno alle 12:20, nei pressi di Serra Riccò, gli agenti hanno notato un’autovettura già sotto osservazione. La conducente, una donna italiana di 35 anni, è stata vista entrare in uno stabile e uscirne pochi minuti dopo, allontanandosi rapidamente a bordo del veicolo.

Gli operatori hanno quindi diviso le forze: una parte ha seguito l’auto, mentre altri agenti sono entrati nello stabile. All’interno di un appartamento, una signora ha riferito di essere stata appena vittima di furto: una donna le aveva sottratto una notevole somma di denaro contante e diversi monili in oro.

L’inseguimento e l’arresto

Nel frattempo, gli agenti che seguivano l’auto hanno intimato più volte l’alt alla donna, che però ha tentato la fuga accelerando la marcia. L’inseguimento si è concluso poco dopo nei pressi della stazione ferroviaria di Isola del Cantone, dove la donna è stata fermata.

Sottoposta a controllo, la 35enne ha ammesso di aver appena sottratto denaro e preziosi a una signora, indicando che tutto era custodito nella sua borsa. All’interno sono stati trovati diversi monili in oro e la somma contante di 8.440 euro, che sono stati immediatamente restituiti alla vittima.

Il modus operandi: la truffa del finto carabiniere

Dalla denuncia presentata dalla vittima è emerso che la donna aveva agito secondo un copione ormai noto: la signora aveva ricevuto una telefonata da parte di un falso carabiniere, che le aveva comunicato che la sua auto era stata utilizzata per una rapina ai danni di una gioielleria.

Il truffatore aveva poi chiesto di verificare se i monili in oro fossero effettivamente custoditi in casa. Poco dopo, la 35enne si è presentata alla porta della vittima, facendosi consegnare tutti i preziosi presenti nell’abitazione.

IPA