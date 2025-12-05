NOTIZIE
Anziani con disagi psichici violentati a Capri nella casa di riposo, operatore sanitario incastrato dai video

Quattro anziani sarebbero stati violentati a Capri in una casa di riposo da un operatore sociosanitario che è ora agli arresti domiciliari

simone gervasio

Simone Gervasio

Alcuni anziani con disagi psichici sarebbero stati violentati a Capri, in una casa di riposo. Dei video incastrerebbero un operatore sanitario che è stato fermato dai carabinieri ed è ora agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’uomo avrebbe sfruttato le disabilità dei pazienti per costringerli a rapporti sessuali e li avrebbe aggrediti fisicamente e verbalmente.

Anziani violentati in una casa di riposo a Capri

Un operatore sociosanitario è stato arrestato dai carabinieri che hanno applicato l’ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Procura.

L’uomo è accusato di violenza sessuale e maltrattamenti ai danni di alcuni anziani ospiti di una casa di riposo a Capri, dove lavora. Si tratterebbe di 4 anziani: tre donne e un uomo.

Le violenze venivano condotte in una casa di riposo di Capri

Le indagini e l’arresto

Tali reati sono dunque aggravati dall’abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica dei pazienti, nonché dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio, come ricostruisce Adnkronos.

Il provvedimento dell’arresto è scattato dopo un’indagine condotta tra ottobre e novembre.

Nelle tre settimane in cui l’imputato è stato controllato, gli inquirenti hanno osservato le videoregistrazioni che hanno consentito di documentare plurime condotte di violenza sessuale e abuso che l’uomo, durante i suoi turni di servizio, perpetrava in modo sistematico ai danni dei pazienti.

Chi erano le vittime delle violenze e cosa hanno dovuto subire

Nei confronti dell’operatore ci sarebbero dunque diversi elementi indiziari che lo incastrerebbero.  A subire le violenze dell’uomo sarebbero state almeno 4 vittime, tutti anziani ospiti di una casa riposo dell’isola di Capri, in Campania, di cui tre donne e un uomo, e tutti affetti da gravi patologie psichiche inabilitanti.

L’indagato dunque sfruttava le condizioni di minorata difesa degli ospiti per costringerli a rapporti sessuali, mentre si trovava con loro nel corso del turno di lavoro e durante le operazioni di igiene personale. Spesso le violenze sessuali erano corredate da maltrattamenti e aggressioni fisiche e verbali.

L’uomo risulta ora agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico e dovrà rispondere anche delle aggravanti di sfruttamento della condizione di minorata difesa delle vittime e di quella dell’abuso della relazione “domestica” e di autorità insita nella funzione rivestita dall’uomo, alle cui cure gli anziani erano affidati.

