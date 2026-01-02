Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto dai Carabinieri nel pinerolese dove un uomo di trentasette anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Torino, con l’accusa di furto aggravato e utilizzo indebito di carte di pagamento. I fatti sarebbero avvenuti tra agosto e novembre scorsi nei comuni del pinerolese, dove l’uomo avrebbe colpito fingendo di aiutare le vittime al bancomat.

Le indagini dei Carabinieri

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’arresto è il risultato di un’attività investigativa durata diversi mesi e avviata dopo la denuncia di un ottantenne derubato di 800 euro presso uno sportello bancomat di Pinerolo. L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si sarebbe avvicinato all’anziano fingendosi un benefattore, cioè inscenando di volerlo aiutare durante un’operazione di prelievo, per poi sottrargli il denaro appena erogato.

Il modus operandi

Il presunto responsabile avrebbe agito sempre con lo stesso schema: individuava le vittime, tutte persone anziane e sole, mentre si recavano a prelevare denaro agli sportelli ATM. Approfittando della loro vulnerabilità, le distraeva facendo credere che il bancomat fosse guasto, per poi impossessarsi furtivamente delle somme prelevate. In alcuni casi, le vittime si accorgevano del furto solo successivamente o notavano un utilizzo indebito delle proprie carte di credito.

L’attività investigativa

Gli investigatori della Sezione Operativa della Compagnia di Pinerolo hanno raccolto le immagini di videosorveglianza degli sportelli bancari e, parallelamente, hanno ricevuto numerose denunce da parte di altri anziani che avevano subito episodi simili. L’analisi dei filmati e delle testimonianze ha permesso di ricostruire la serie di quattordici furti avvenuti tra agosto e novembre nei comuni del pinerolese e nelle aree limitrofe.

L’arresto e le accuse

Il presunto autore, residente anagraficamente a Pinerolo, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere il 23 dicembre scorso. Attualmente si trova ristretto presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino. Le accuse a suo carico sono di furto aggravato e utilizzo indebito di carte di pagamento, reati per i quali sono in corso le indagini preliminari.