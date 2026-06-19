Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di cinque decreti di perquisizione domiciliare notificati a ragazzi tra i 14 e 16 anni il bilancio di un’operazione dei Carabinieri condotta questa mattina nell’area metropolitana di Cagliari. I giovani sono stati ritenuti responsabili, a vario titolo, del reato di atti persecutori ai danni di persone fragili, attraverso episodi di cyberbullismo e vessazioni sistematiche.

Le indagini e l’operazione dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata portata a termine al termine di una lunga e complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e condotta dai militari della Stazione di Assemini. Gli accertamenti hanno permesso di individuare una banda di adolescenti che, da circa un anno, avrebbe preso di mira persone in condizioni di particolare fragilità, tra cui anziani e invalidi, sottoponendole a ripetuti episodi di cyberbullismo e atti persecutori.

Il gruppo stabile, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, era composto proprio dai cinque ragazzi destinatari dei provvedimenti odierni, ai quali si sarebbero aggiunti, di volta in volta, altri coetanei. I giovani si muovevano prevalentemente a bordo di biciclette o monopattini elettrici e mettevano in atto condotte vessatorie finalizzate a schernire e umiliare pubblicamente le vittime. Le aggressioni, spesso reiterate anche con cadenza quotidiana, consistevano in pedinamenti, insulti, minacce, atti di vandalismo come calci e colpi contro i portoncini d’ingresso delle abitazioni, e lanci di oggetti tra cui sassi, bottiglie e rifiuti.

La diffusione sui social e il ruolo del cyberbullismo

Le azioni messe in atto dai ragazzi a Cagliari venivano regolarmente documentate tramite videoriprese effettuate con i telefoni cellulari e successivamente diffuse sulle principali piattaforme social, in particolare TikTok e Instagram. Questo modus operandi ha aggravato ulteriormente la posizione dei giovani, che non solo hanno perseguitato le vittime nella vita reale, ma hanno anche amplificato la portata delle umiliazioni attraverso la rete, rendendo i contenuti accessibili a un pubblico molto più ampio.

I Carabinieri hanno consolidato il quadro probatorio attraverso indagini metodiche e il costante monitoraggio dei profili social utilizzati per la divulgazione dei contenuti illeciti. Il materiale raccolto ha permesso di ricostruire con precisione la dinamica degli episodi e di attribuire le responsabilità ai singoli componenti del gruppo.

Le notifiche e la tutela delle vittime

Contestualmente alle perquisizioni, i militari hanno notificato le informazioni di garanzia e sul diritto di difesa ai cinque minorenni coinvolti. Le vittime, tutte persone in condizioni di particolare vulnerabilità, sono state sistematicamente vessate e umiliate, sia in presenza sia online, con gravi ripercussioni sulla loro serenità e sicurezza.