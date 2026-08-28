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Due persone sono state arrestate per furto in abitazione ai danni di una coppia di anziani, dopo essere state sorprese dalla Polizia di Stato di Biella mentre mettevano a segno un colpo con la tecnica del “finto carabiniere“. L’operazione, condotta nel pomeriggio del 27 agosto, ha permesso di recuperare gioielli per un valore superiore a 15.000 euro e di restituirli ai legittimi proprietari. Il caso si inserisce in una più ampia attività di contrasto a furti e truffe che, dal gennaio 2026, ha visto risolti 11 episodi su 18 segnalati, con una percentuale di successo del 61,11%.

L’operazione a Biella

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’ultimo episodio di furto con la tecnica del “falso appartenente alle Forze dell’Ordine” si è verificato nel pomeriggio del 27 agosto.

Una coppia di coniugi ultraottantenni, residente poco distante dal centro cittadino, è stata presa di mira da due malviventi che, fingendosi carabinieri, sono riusciti a introdursi nella loro abitazione e a impossessarsi di monili d’oro e denaro.

Le segnalazioni e l’intervento tempestivo

Nel corso della giornata, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto diverse segnalazioni tramite il Numero Unico di Emergenza 112 riguardanti tentativi di truffa con la stessa tecnica.

In risposta, sono stati rafforzati i controlli sul territorio da parte delle Volanti dell’U.P.G.S.P. e degli equipaggi della Squadra Mobile, che si sono concentrati nell’area cittadina da cui provenivano le chiamate.

L’inseguimento e il fermo dei sospetti

Poco dopo, gli agenti hanno individuato un’autovettura che si muoveva con andatura sospetta, procedendo lentamente e compiendo numerose inversioni di marcia nei pressi di diverse abitazioni. Il veicolo si è infine fermato in una strada stretta, caratterizzata dalla presenza di sole case. Un uomo è sceso dall’auto ed è entrato in una delle abitazioni, mentre il complice è rimasto a bordo, pronto a ripartire.

Dopo circa 30 minuti, il soggetto è uscito dall’abitazione e si è rapidamente rimesso in auto. Gli agenti, che nel frattempo avevano osservato la scena da una posizione defilata, sono intervenuti bloccando i due sospetti.

Durante la perquisizione personale e del veicolo, nella tasca porta oggetti dei sedili posteriori è stato trovato un cofanetto in legno contenente diversi monili d’oro.

La testimonianza delle vittime e il modus operandi

Gli agenti hanno quindi suonato al citofono dell’abitazione, scoprendo che la coppia di anziani era appena stata vittima di un furto perpetrato con la tecnica del “finto Carabiniere”. Le vittime hanno raccontato di essere state contattate telefonicamente da un uomo che si è presentato come Tenente dell’Arma dei Carabinieri. Con il pretesto di presunti accertamenti giudiziari, il truffatore ha convinto i coniugi a preparare gioielli da sottoporre a un controllo, che sarebbe stato effettuato da un altro presunto appartenente all’Arma.

Poco dopo, un secondo individuo si è presentato presso l’abitazione e, mentre la coppia era ancora al telefono con il complice, si è impossessato dei monili e del denaro, dandosi poi alla fuga. Tuttavia, grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato, i due sono stati intercettati e fermati poco dopo.

Recupero della refurtiva e arresto dei responsabili

La coppia di anziani, subito assistita dagli operatori di Polizia anche dal punto di vista emotivo, è stata accompagnata in Questura per formalizzare la denuncia. Qui hanno riconosciuto tutti i monili d’oro recuperati: sei orologi, un bracciale, quattro catenine e due paia di orecchini, per un valore superiore a 15.000 euro. Gli oggetti sono stati immediatamente restituiti ai legittimi proprietari.

I due malviventi, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati arrestati per furto in abitazione e condotti presso la Casa Circondariale di Biella, in attesa dell’udienza di convalida e a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA