Anziani presi di mira da una coppia di finti carabinieri a Ragusa, l'epilogo della vicenda
Due coniugi sono stati allontanati da Ragusa per truffa: fingevano di essere carabinieri per raggirare anziani. Intensificati i controlli.
Due coniugi, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, sono stati destinatari di un Foglio di via obbligatorio da Ragusa dopo essere stati sorpresi a mettere in atto una truffa ai danni di residenti, fingendosi appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Il provvedimento, adottato dalla Polizia di Stato su segnalazione del Comando Provinciale dei Carabinieri, si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione intensificate durante il periodo estivo per tutelare le fasce più deboli della popolazione.
- L'intervento a Ragusa
- Chi sono i destinatari della misura
- Come si è svolta la truffa
- Il provvedimento adottato
L’intervento a Ragusa
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la misura di prevenzione è stata adottata a seguito di una segnalazione proveniente dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa.
L’azione coordinata tra le forze dell’ordine ha permesso di intervenire tempestivamente nei confronti dei due soggetti, entrambi con precedenti legati a episodi di truffa.
Chi sono i destinatari della misura
I protagonisti della vicenda sono due coniugi di 55 e 51 anni, già gravati da precedenti specifici per reati analoghi.
La coppia, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, si era specializzata nella cosiddetta truffa del “finto carabiniere”, una tecnica ormai tristemente nota che sfrutta la buona fede delle vittime, spesso anziane, per ottenere denaro o beni di valore.
Come si è svolta la truffa
La coppia è riuscita a raggirare due coniugi residenti a Ragusa, presentandosi come appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Attraverso questa falsa identità, hanno indotto le vittime a fidarsi e a cadere nel tranello, portando a termine la truffa.
Il modus operandi, secondo le forze dell’ordine, è stato quello tipico di chi si spaccia per rappresentante delle istituzioni per carpire la fiducia delle persone più vulnerabili.
Il provvedimento adottato
In seguito alla segnalazione e alle indagini, la Polizia di Stato ha disposto il Foglio di via obbligatorio per i due coniugi, vietando loro il ritorno nel Comune di Ragusa.
Questa misura si è resa necessaria per prevenire ulteriori episodi di truffa e per tutelare la sicurezza dei cittadini, in particolare delle fasce più deboli come gli anziani.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.