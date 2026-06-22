Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state denunciate per truffa ai danni di anziani, dopo essere state individuate e fermate dalle Forze dell’ordine tra Altedo e Roma. Gli indagati, secondo quanto emerso, avrebbero simulato incidenti a familiari delle vittime per ottenere denaro e gioielli, con l’obiettivo di evitare presunte conseguenze giudiziarie.

L’intervento a Roma

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il fenomeno delle truffe ai danni di persone anziane, perpetrate da individui che si fingono appartenenti alle Forze dell’ordine, è in costante aumento.

Questi raggiri, noti come “tecnica del finto incidente“, mirano a indurre le vittime a consegnare somme di denaro e oggetti preziosi per salvare i propri cari da presunte gravi conseguenze legali.

La tecnica del finto incidente

Negli ultimi tempi, le truffe di questo tipo sono state portate a termine da criminali “trasfertisti”, che dopo aver messo a segno i colpi si allontanano rapidamente dalla zona, spesso utilizzando treni ad alta velocità per far perdere le proprie tracce e rientrare alla base.

Questo modus operandi ha reso necessario un monitoraggio costante da parte della Polizia Ferroviaria, che ha intensificato i controlli sugli spostamenti delle persone segnalate per simili reati.

Sette truffatori rintracciati negli ultimi mesi

Grazie a queste attività di controllo, negli ultimi mesi gli agenti sono riusciti a rintracciare sette truffatori subito dopo la commissione dei reati. In queste occasioni, il bottino è stato sequestrato e il maltolto restituito alle vittime, segnando un importante risultato nella lotta contro le truffe ai danni degli anziani.

Un arresto su un treno diretto a Napoli

Il mese scorso, gli agenti hanno fermato un truffatore a bordo di un treno ad alta velocità diretto a Napoli. L’uomo era in possesso della refurtiva, frutto di due truffe avvenute nel Nord Italia. Le successive indagini, svolte in collaborazione con altri uffici di Polizia giudiziaria, hanno permesso di collegare il soggetto ad ulteriori otto truffe compiute ai danni di persone anziane.

Due persone denunciate: la ricostruzione dei fatti

Pochi giorni fa, le Forze dell’ordine sono riuscite a identificare e denunciare due persone coinvolte in truffe con la tecnica del finto incidente.

Per evitare di essere scoperti, i malviventi avevano deciso di separarsi e viaggiare su mezzi diversi. Uno dei due è stato riconosciuto e fermato dalla Polizia stradale di Altedo, mentre si trovava a bordo di un’auto diretta verso Sud, senza però avere con sé la refurtiva.

Il fermo a Roma Termini grazie alle telecamere

Il secondo complice è stato individuato dagli investigatori del Compartimento polizia ferroviaria per il Lazio. Grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza e allo studio dei possibili collegamenti ferroviari, gli agenti sono riusciti a identificare il treno su cui viaggiava il sospettato.

L’uomo è stato fermato presso lo scalo ferroviario di Roma Termini, dove è stato trovato in possesso della refurtiva e ha confessato di essere l’autore dei colpi.

La conferma della vittima

La ricostruzione dei fatti ha trovato ulteriore conferma grazie alla testimonianza della vittima del furto, che ha riconosciuto i due fermati come gli autori della truffa subita.

Questo elemento ha consentito alle Forze dell’ordine di chiudere il cerchio sull’indagine e di procedere con la denuncia dei responsabili.

Un fenomeno in crescita

Le Forze dell’ordine sottolineano come il fenomeno delle truffe agli anziani, soprattutto con la tecnica del finto incidente, sia in crescita e rappresenti una minaccia concreta per le fasce più vulnerabili della popolazione.

L’invito è quello di prestare la massima attenzione e di segnalare tempestivamente alle autorità qualsiasi tentativo sospetto.

IPA