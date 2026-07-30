Anziani trovati morti in casa a Sesto San Giovanni, deceduti da almeno due settimane: si indaga sulle cause
Sesto San Giovanni, coniugi 81 e 76 anni morti in casa da due settimane: a insospettire i vicini l'odore e il cane che abbaiava.
A Sesto San Giovanni i corpi di Antonio Bettiol, 81 anni, ed Emilia Colognoli, 76, sposati da 54 anni, sono stati trovati senza vita nel loro appartamento dopo circa due settimane, a seguito delle segnalazioni dei vicini per il cattivo odore e l’abbaiare del cane. Sul caso dei due anziani ritrovati morti indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Monza.
- Dramma a Sesto San Giovanni
- L'allarme lanciato dai vicini
- Chi erano i due anziani ritrovati morti
- Altri episodi recenti
Dramma a Sesto San Giovanni
A insospettire i vicini era stato il cattivo odore, sempre più intenso, che si propagava lungo le scale del condominio di via Monte San Michele, a Sesto San Giovanni, non lontano dalla fermata della metropolitana rossa di Sesto Marelli.
A ciò si aggiunge il comportamento del cane, che nell’appartamento al penultimo piano dello stabile al civico 163 aveva iniziato ad abbaiare senza sosta, dopo un lungo periodo di silenzio.
L’allarme lanciato dai vicini
Giovedì 30 luglio è stato l’amministratore del condominio a contattare il numero unico di emergenza 112, facendo intervenire sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco, che sono entrati forzando l’ingresso dell’abitazione.
All’interno, i soccorritori hanno trovato i corpi senza vita di Antonio Bettiol, 81 anni, ed Emilia Colognoli, 76. I avrebbero dovuto festeggiare il giorno prima ben 54 anni di matrimonio.
I cadaveri sono stati rinvenuti in stato di decomposizione avanzato, privi di segni apparenti riconducibili a violenza. Sarebbero rimasti nell’appartamento per almeno quattordici giorni.
Chi erano i due anziani ritrovati morti
Da tempo nessuno aveva più notizie della coppia: né i vicini di casa, né gli esercenti della zona che li conoscevano da anni.
L’uomo, ex camionista, appassionato del suo cane e sempre accompagnato dal bastone, era solito frequentare il bar sotto casa, dove si fermava ogni mattina. La moglie si recava regolarmente al minimarket di fronte casa.
La coppia, senza figli e con legami familiari ormai diradati, in passato amava trascorrere l’estate al lago con un pickup attrezzato a camper, abitudine abbandonata negli ultimi tempi per motivi di età.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, coordinati dalla Procura di Monza, insieme al personale del Ris per i rilievi scientifici. È stata disposta l’autopsia sui due corpi, che dovrà stabilire con precisione l’epoca e le cause del decesso.
Altri episodi recenti
Come a Sesto San Giovanni ci sono stati, negli ultimi mesi, altri episodi simili in diverse città italiane, storie di solitudine che vedono quasi sempre protagoniste persone anziane.
A Modena una donna di 78 anni è stata scoperta dai vicini dopo settimane di silenzio; a Ferrara un uomo di settant’anni giaceva in casa da oltre sette giorni. A Verona una coppia di coniugi è stata rinvenuta addirittura dopo mesi, grazie all’intervento casuale di alcuni ragazzi.