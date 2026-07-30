Anziani trovati morti in casa a Sesto San Giovanni, deceduti da almeno due settimane: si indaga sulle cause

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Sesto San Giovanni i corpi di Antonio Bettiol, 81 anni, ed Emilia Colognoli, 76, sposati da 54 anni, sono stati trovati senza vita nel loro appartamento dopo circa due settimane, a seguito delle segnalazioni dei vicini per il cattivo odore e l’abbaiare del cane. Sul caso dei due anziani ritrovati morti indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Monza.

Dramma a Sesto San Giovanni

A insospettire i vicini era stato il cattivo odore, sempre più intenso, che si propagava lungo le scale del condominio di via Monte San Michele, a Sesto San Giovanni, non lontano dalla fermata della metropolitana rossa di Sesto Marelli.

A ciò si aggiunge il comportamento del cane, che nell’appartamento al penultimo piano dello stabile al civico 163 aveva iniziato ad abbaiare senza sosta, dopo un lungo periodo di silenzio.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

L’allarme lanciato dai vicini

Giovedì 30 luglio è stato l’amministratore del condominio a contattare il numero unico di emergenza 112, facendo intervenire sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco, che sono entrati forzando l’ingresso dell’abitazione.

All’interno, i soccorritori hanno trovato i corpi senza vita di Antonio Bettiol, 81 anni, ed Emilia Colognoli, 76. I avrebbero dovuto festeggiare il giorno prima ben 54 anni di matrimonio.

I cadaveri sono stati rinvenuti in stato di decomposizione avanzato, privi di segni apparenti riconducibili a violenza. Sarebbero rimasti nell’appartamento per almeno quattordici giorni.

Chi erano i due anziani ritrovati morti

Da tempo nessuno aveva più notizie della coppia: né i vicini di casa, né gli esercenti della zona che li conoscevano da anni.

L’uomo, ex camionista, appassionato del suo cane e sempre accompagnato dal bastone, era solito frequentare il bar sotto casa, dove si fermava ogni mattina. La moglie si recava regolarmente al minimarket di fronte casa.

La coppia, senza figli e con legami familiari ormai diradati, in passato amava trascorrere l’estate al lago con un pickup attrezzato a camper, abitudine abbandonata negli ultimi tempi per motivi di età.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, coordinati dalla Procura di Monza, insieme al personale del Ris per i rilievi scientifici. È stata disposta l’autopsia sui due corpi, che dovrà stabilire con precisione l’epoca e le cause del decesso.

Altri episodi recenti

Come a Sesto San Giovanni ci sono stati, negli ultimi mesi, altri episodi simili in diverse città italiane, storie di solitudine che vedono quasi sempre protagoniste persone anziane.

A Modena una donna di 78 anni è stata scoperta dai vicini dopo settimane di silenzio; a Ferrara un uomo di settant’anni giaceva in casa da oltre sette giorni. A Verona una coppia di coniugi è stata rinvenuta addirittura dopo mesi, grazie all’intervento casuale di alcuni ragazzi.