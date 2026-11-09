Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due uomini sono stati arrestati per una truffa ai danni di una coppia di anziani. I preziosi, del valore di circa 10.000 euro, sono stati recuperati dagli agenti di Bologna durante un controllo nell’area di servizio Cantagallo Ovest, lungo l’autostrada, e saranno restituiti ai proprietari.

Bologna, il controllo in autostrada

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Sottosezione di Bologna hanno fermato i sospetti nel pomeriggio del 21 ottobre, nell’ambito dei servizi di vigilanza sulle autostrade A1 e A14 e sulle tangenziali bolognesi. Nell’auto viaggiavano due uomini, di 45 anni e 36 anni, originari della provincia di Napoli. Entrambi erano senza cintura di sicurezza.

Durante il controllo dei documenti i due si sono mostrati agitati. Gli accertamenti hanno inoltre fatto emergere precedenti specifici per truffe e furti: gli agenti hanno quindi deciso di accompagnarli negli uffici della Sottosezione per ulteriori verifiche. La perquisizione personale ha permesso di trovare addosso a entrambi diversi gioielli, dei quali non hanno saputo giustificare il possesso né la provenienza.

La truffa del falso carabiniere a Milano

Gli approfondimenti hanno consentito di identificare i proprietari dei preziosi: una coppia di anziani residente nella provincia di Milano, raggirata con la cosiddetta truffa del “falso carabiniere”. Secondo la ricostruzione, un complice dei due uomini aveva telefonato alle vittime fingendosi appartenente alle Forze dell’ordine. Aveva annunciato che alcuni presunti carabinieri sarebbero andati a casa loro per controllare denaro e gioielli, che avrebbero potuto essere il bottino di una rapina.

Mentre il complice teneva gli anziani al telefono, i due si sono presentati alla porta qualificandosi falsamente come militari dell’Arma. Entrati nell’abitazione, hanno preso i gioielli e si sono allontanati in fretta, immettendosi in autostrada. La fuga è terminata all’area di servizio Cantagallo Ovest, dove la pattuglia li ha fermati.

Arresti domiciliari e restituzione dei preziosi

Al termine degli accertamenti, i due sono stati arrestati e accompagnati alla casa circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna. L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari. I gioielli recuperati saranno restituiti a breve ai legittimi proprietari.

La Polizia di Stato ha rinnovato l’invito, in particolare alle persone anziane, a diffidare di chi chiede denaro o preziosi sostenendo di appartenere alle Forze dell’ordine. Nessun carabiniere o poliziotto, ricorda la Polizia, chiede di consegnare contanti o gioielli per effettuare verifiche.

IPA