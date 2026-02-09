Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due truffe ai danni di persone anziane sono state sventate grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. In provincia di Modena e a Frosinone sono stati arrestati i responsabili che, fingendosi carabinieri, avevano sottratto gioielli e beni di valore per un totale di oltre un milione e 500 mila euro. Gli episodi sono stati scoperti grazie all’azione coordinata della Polizia di Stato e dei Carabinieri, che hanno recuperato la refurtiva e assicurato i colpevoli alla giustizia.

La truffa del finto carabiniere a Modena

Le indagini hanno preso avvio dopo che due persone anziane sono state raggirate con la tecnica del “finto carabiniere”. Nel primo caso, avvenuto in provincia di Modena, una donna anziana è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è spacciato per un carabiniere. L’uomo l’ha informata che il marito era sospettato di una rapina e che, per scagionarlo, era necessario verificare che i gioielli custoditi in casa non fossero provento del reato. Sconvolta dalla notizia, la vittima ha consegnato oro e ricordi di una vita, per un valore di circa 10mila euro, a un complice che si è presentato poco dopo alla sua porta.

La truffatrice non è riuscita a farla franca. Gli agenti della Squadra mobile di Modena, già sulle sue tracce, l’hanno intercettata mentre tentava di raggiungere la stazione a bordo di un taxi. La donna è stata fermata e trovata ancora in possesso dei gioielli appena sottratti. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria e la responsabile è stata arrestata.

Il caso di Frosinone: inseguimento e maxi sequestro

A Frosinone, invece, la Polizia stradale ha intercettato un’autovettura che procedeva a velocità elevata sull’autostrada A1 in direzione sud. Dopo un inseguimento caratterizzato da sorpassi pericolosi e manovre a zig-zag, il veicolo è stato bloccato grazie anche all’intervento di altre pattuglie.

All’interno dell’auto gli agenti hanno rinvenuto due grandi borse colme di gioielli e monete d’oro per un valore stimato di circa 500mila euro. Il conducente ha inizialmente tentato di giustificarsi dichiarando di essere un commerciante d’arte, ma ha poi ammesso di trasportare la refurtiva da Sassuolo verso Napoli.

Le indagini congiunte e la ricostruzione dei fatti

Le indagini, condotte in collaborazione con i Carabinieri di Sassuolo, hanno permesso di ricostruire la dinamica della truffa. Pochi giorni prima un anziano era stato contattato con la scusa che la vettura di un suo familiare era stata vista sul luogo di una rapina.

Convinto della necessità di dimostrare la sua estraneità ai fatti l’uomo ha consegnato tutti i suoi preziosi a un sedicente carabiniere che si è presentato presso la sua abitazione. I beni, riposti in sette valigie, avevano un valore complessivo di circa un milione e 500 mila euro.

Arresti e conseguenze giudiziarie

L’uomo fermato sull’autostrada è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione aggravata. Attualmente si trova agli arresti domiciliari, in attesa che venga chiarita la sua posizione in merito al concorso nella truffa di ingente valore.

L’operazione ha permesso di recuperare una parte significativa della refurtiva e di restituirla alle vittime.

La tecnica del finto carabiniere: un fenomeno in crescita

Questi episodi mettono in luce la pericolosità della tecnica del “finto carabiniere”, una modalità di truffa che sfrutta la fiducia delle persone anziane nelle forze dell’ordine.

I malviventi, con telefonate ben orchestrate, riescono a convincere le vittime a consegnare beni di grande valore, facendo leva su situazioni di emergenza o presunti coinvolgimenti in reati mai commessi.

Le operazioni condotte in provincia di Modena e a Frosinone rappresentano un importante successo nella lotta alle truffe ai danni degli anziani. La collaborazione tra Polizia e Carabinieri ha permesso di recuperare beni di ingente valore e di arrestare i responsabili, lanciando un segnale forte contro chi approfitta della buona fede delle persone più vulnerabili.

