Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati fermati e sottoposti a misure cautelari per truffe ai danni di cittadini della provincia di Rovigo, messe in atto spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine. Gli episodi sono avvenuti tra lunedì 23 e martedì 24 febbraio, quando la Polizia di Stato ha individuato e bloccato i presunti responsabili, accusati di aver tentato o portato a termine truffe con il cosiddetto metodo del finto poliziotto, carabiniere o finanziere.

Truffe ai danni di anziani a Rovigo

Nelle giornate di lunedì 23 e martedì 24 febbraio gli agenti hanno condotto una serie di interventi mirati nel territorio della provincia di Rovigo per contrastare il fenomeno delle truffe ai danni di cittadini, soprattutto anziani, perpetrate da individui che si fingevano appartenenti alle forze dell’ordine.

Lunedì 23 febbraio la Squadra Mobile ha deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rovigo un cittadino italiano di 25 anni accusato in concorso con altri soggetti, al momento ignoti, di tentata truffa. L’indagine è partita dopo numerose segnalazioni da parte di residenti della provincia che avevano ricevuto telefonate da presunti agenti della Guardia di Finanza.

Gli operatori sono riusciti a rintracciare il giovane nei pressi della stazione ferroviaria di Rovigo. Secondo quanto ricostruito il ragazzo si sarebbe presentato come falso finanziere e avrebbe avuto il compito di recarsi presso sei diversi indirizzi, situati in vari comuni della provincia, per raccogliere monili in oro dalle vittime.

Il secondo caso: truffa aggravata e arresto

Il giorno successivo, martedì 24 febbraio, la Polizia di Stato di Rovigo ha arrestato un altro giovane di 24 anni ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di truffa aggravata ai danni di una donna residente in città.

Anche in questa circostanza l’uomo avrebbe finto di essere un finanziere, riuscendo a conquistare la fiducia della vittima e a farsi consegnare tutti i monili in oro in suo possesso. Il pretesto utilizzato era quello di dover verificare la corrispondenza tra i preziosi e quelli sottratti durante una precedente rapina.

Un complice, ancora ignoto, avrebbe contattato telefonicamente la donna sostenendo che la sua auto, a seguito della clonazione della targa, era stata utilizzata per commettere una rapina in un altro comune.

L’arresto presso la stazione ferroviaria

Gli operatori della Squadra Volante sono riusciti a rintracciare il presunto responsabile presso la stazione ferroviaria di Rovigo. L’immediata attività investigativa ha permesso di accertare che il giovane, trovato in possesso della refurtiva, aveva appena concluso la truffa.

Dopo l’arresto il soggetto è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica, che ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza.

Misure di prevenzione e indagini in corso

Ad entrambi i giovani coinvolti è stata applicata dal Questore la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno dal Comune di Rovigo.

Le indagini proseguono per identificare eventuali complici e chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Si ricorda che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, come previsto dalla legge, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

IPA