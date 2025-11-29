Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 11 provvedimenti cautelari eseguiti e oltre 400.000 euro di refurtiva recuperata il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato, che ha portato allo smantellamento di una associazione a delinquere dedita a estorsioni e truffe ai danni di anziani tra Veneto e Campania. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova e condotta dalla Squadra Mobile, è stata eseguita all’alba di venerdì 28 novembre, coinvolgendo 100 poliziotti e numerosi soggetti legati a un noto clan camorristico.

Operazione coordinata dalla Procura di Padova

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata avviata su richiesta della Procura della Repubblica di Padova e ha visto l’emissione di 11 provvedimenti cautelari da parte del G.I.P. del Tribunale euganeo. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Padova, con il supporto dei colleghi della Squadra Mobile di Napoli, hanno dato esecuzione alle misure cautelari nei confronti dei membri dell’organizzazione criminale, attiva tra il Veneto e la Campania.

Il blitz all’alba e la struttura dell’organizzazione

L’operazione ha avuto inizio alle ore 4 di venerdì 28 novembre, quando 100 poliziotti hanno fatto scattare il blitz. Le misure cautelari sono state eseguite sia nel capoluogo partenopeo che in tutta la regione Campania. Al vertice dell’associazione a delinquere è stato individuato un 32enne pluripregiudicato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati ad associazione a delinquere di stampo mafioso, reati contro il patrimonio, stupefacenti e tentato omicidio. L’uomo, ritenuto il “capo promotore” del gruppo, è stato destinatario di un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere.

Le misure cautelari e i ruoli all’interno del gruppo

Nel dettaglio, sono state disposte 2 misure di Custodia Cautelare in Carcere, mentre per altri 9 soggetti sono state applicate misure dell’Obbligo di dimora e di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Queste restrizioni impediranno agli indagati di lasciare i comuni di residenza e di commettere ulteriori reati su tutto il territorio nazionale.

Tra gli “organizzatori” dell’associazione figurano 4 persone, tra cui una donna di 22 anni già pregiudicata per reati contro il patrimonio e destinataria di Custodia Cautelare in Carcere. Due giovani di 20 anni, anch’essi di origine napoletana e con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati sottoposti all’Obbligo di Dimora nel comune di residenza, con prescrizione della permanenza notturna presso la propria abitazione.

Altri 10 componenti dell’organizzazione, tutti di origine campana e con precedenti per reati contro il patrimonio, hanno ricoperto il ruolo di “partecipanti”. Tra questi, 2 soggetti sono stati destinatari di Obbligo di Dimora, 4 di Obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, mentre altri 4 indagati risultano in stato di libertà.

Le accuse e il modus operandi

Per tutti gli indagati, i capi di imputazione riguardano associazione a delinquere finalizzata al compimento di una serie indeterminata di delitti di estorsioni e truffe. Le vittime prescelte erano principalmente persone anziane e fragili, raggirate attraverso la tecnica del “finto maresciallo” o del “finto avvocato”. Questo modus operandi prevedeva telefonate ingannevoli e richieste di denaro o preziosi per risolvere presunti problemi legali di parenti delle vittime.

Le indagini e i reati accertati

Nel corso delle indagini, sono stati riscontrati 15 episodi delittuosi commessi tra nord e centro Italia. In particolare, sono stati documentati 2 episodi ciascuno a Padova, Venezia, Como, Bolzano e Teramo, e 1 episodio a Verona, Trento, Cuneo, Modena ed Ascoli Piceno. L’attività investigativa ha permesso di recuperare e restituire alle vittime refurtiva per un valore superiore a 400.000 euro, tra denaro contante, gioielli e altri oggetti preziosi sottratti con l’inganno.

Il fenomeno delle truffe agli anziani nel padovano

Il comunicato della Polizia di Stato evidenzia come nella provincia di Padova nel 2025 siano stati commessi complessivamente 671 reati riconducibili alla cosiddetta “truffa agli anziani“, di cui 258 nel capoluogo euganeo. Il profitto illecito stimato da queste attività criminali si aggira intorno ai 5 milioni di euro, a testimonianza della gravità e della diffusione del fenomeno.

IPA