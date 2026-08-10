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Tre arresti, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia Ferroviaria presso la stazione di Milano Centrale, dove sono stati fermati due uomini e una donna di nazionalità romena, tutti con precedenti, per il reato di furto aggravato in concorso ai danni di un anziano viaggiatore. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 6 agosto, durante un servizio in abiti civili finalizzato al contrasto dei reati predatori nello scalo ferroviario.

L’operazione della polizia ferroviaria a Milano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’azione degli agenti si è svolta nel corso di un servizio di controllo mirato all’interno della stazione di Milano Centrale.

Gli operatori, impegnati in abiti civili, hanno notato tre persone – due uomini di 52 anni e 59 anni e una donna di 54 anni – aggirarsi con atteggiamento sospetto tra i viaggiatori. Il loro comportamento ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di monitorare i loro spostamenti senza farsi notare.

La vittima e il modus operandi

Il gruppo, dopo aver individuato la vittima – un anziano di 69 anni – si è avvicinato con l’intento di ostacolarne i movimenti e distrarlo.

Approfittando della confusione sulle scale mobili, la donna di 54 anni si è avvicinata all’uomo e, con abilità, è riuscita a sottrarre il portafogli dalla tasca dei pantaloni dell’anziano, nascondendolo rapidamente nella propria borsa. L’azione è stata compiuta con destrezza e coordinazione, sfruttando la presenza dei complici per coprire i movimenti e impedire alla vittima di accorgersi del furto.

L’intervento degli agenti e il recupero della refurtiva

Gli agenti della Polizia Ferroviaria, che hanno seguito la scena senza mai perdere di vista i sospetti, sono intervenuti tempestivamente subito dopo il furto.

I tre, nel frattempo, stavano cercando di allontanarsi rapidamente verso la metropolitana, ma sono stati bloccati dagli operatori prima che potessero far perdere le proprie tracce. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, che ha così potuto riavere il proprio portafogli grazie alla prontezza degli agenti.

Gli arresti e le conseguenze per i responsabili

Al termine degli accertamenti di rito, i tre cittadini romeni sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso. Sono stati associati presso le camere di sicurezza della locale Questura in attesa del rito direttissimo.

Al termine della procedura giudiziaria, per tutti e tre è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Milano, misura che impedirà loro di tornare nella città dove è avvenuto il reato.

IPA