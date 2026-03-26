Anziano 92enne spara alla badante a Milano durante una lite, donna ferita all'addome è grave

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Una lite, poi lo sparo. È quanto accaduto in un appartamento a Milano, dove un anziano di 92 anni avrebbe sparato alla badante colpendola all’addome. La donna è stata trasportata all’ospedale ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi, ma secondo le prime indiscrezioni non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo è stato fermato.

Lo sparo dopo una lite

I fatti si sono consumati nel pomeriggio di giovedì 26 marzo. Un anziano di 92 anni, Giulio S. – secondo Repubblica – avrebbe sparato alla sua badante al culmine di una lite all’interno dell’abitazione di viale Faenza, a Milano, in cui vive l’uomo.

La donna, di origini romene, ha 46 anni. I motivi dell’alterco non sono noti, né sono note le dinamiche dell’aggressione. I poliziotti intervenuti dopo lo sparo avrebbero trovato anche un coltello all’interno dell’abitazione.

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Il Giorno scrive che sul posto sono subito intervenute le volanti della polizia e i soccorritori, che hanno trovato la donna riversa sul pavimento. La 46enne è stata trasportata con codice rosso presso l’ospedale Humanitas di Rozzano.

Per il momento è dato sapere che la donna si trova in sala operatoria e che, sebbene le sue condizioni siano gravi, non sarebbe in pericolo di vita.

Le prime indiscrezioni sul fatto di Milano

Stando a una prima ricostruzione, come già riportato, il colpo di pistola sarebbe partito al culmine di una lite. Gli investigatori stanno cercando di capire se il proiettile sia stato esploso per un fatto accidentale o intenzionale.

Ai poliziotti l’anziano ha riferito che l’arma usata sarebbe di proprietà di un suo amico di Corsico. La sua posizione è al vaglio, mentre nell’appartamento in cui si è consumato il dramma sono in corso i rilievi.

I precedenti penali

Repubblica scrive che l’uomo sarebbe già noto alle forze dell’ordine. Nel 2017 era stato condannato con l’accusa di essere stato il mandante di un incendio che aveva colpito il Roxy Bar di via Anna Maria Bolongaro, in Val di Stresa.

Il rogo era da subito apparso come di natura dolosa, in quanto gli investigatori avevano rinvenuto due inneschi.