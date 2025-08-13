Anziano accoltella una barista a Gorgoglione nel Materano e spara ai carabinieri, poi si suicida

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ha accoltellato una 28enne barista del suo paese, per poi cercare di sfuggire ai carabinieri, prima di togliersi la vita. È successo nel Materano, dove un 80enne ha aggredito con una lama la dipendente di un bar di Gorgoglione, per ragioni ancora da chiarire. L’anziano si è dato alla fuga sparando ai militari dell’Arma che lo inseguivano, senza colpirli, suicidandosi con un colpo alla testa una volta raggiunto.

L’accoltellamento a Gorgoglione

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 13 agosto. Secondo quanto appreso da Ansa, il pensionato era residente a Torino ma tornava spesso nel piccolo comune in Basilicata, di cui era originario.

I carabinieri sono al lavoro per capire cosa abbia spinto l’80enne ad accoltellare la barista.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0

La posizione del comune di Gorgoglione, in provincia di Matera, dove è avvenuto l’episodio

La fuga e il suicidio in provincia di Matera

In seguito all’aggressione l’anziano ha provato a fuggire, esplodendo contro i militari dell’Arma all’inseguimento alcuni colpi di arma da fuoco, nessuno andato a segno.

L’uomo ha cercato di rifugiarsi in una contrada del comune limitrofo di Stigliano, ma una volta rintracciato si è puntato l’arma al volto e si è tolto la vita.

Le condizioni della barista

La 28enne è stata subito soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasferita in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Stando a quanto riferito dalla stampa locale, la donna sarebbe stata colpita da fendenti al braccio e al braccio sinistro. Ricoverata nel reparto di Chirurgia d’urgenza è stata sottoposta a intervento: i medici hanno comunicato che le sue condizioni non destano preoccupazione e che la prognosi è di circa 21 giorni.

Sulla vicenda la procura di Matera ha aperto un’indagine per ricostruire le ultime ore di vita dell’80enne e capire i rapporti con la donna, in modo da cercare di risalire alle ragioni del gesto.

Nella stessa giornata, a La Spezia, una 54enne è stata uccisa a coltellate dall’ex marito, nonostante l’uomo indossasse un braccialetto elettronico in seguito a divieto di avvicinamento alla donna.

Dopo l’aggressione, il 57enne si è dato alla fuga, salvo poi costituirsi poche ore dopo mentre le forze dell’ordine erano sulle sue tracce.