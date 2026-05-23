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Un episodio di solidarietà e collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine e personale sanitario ha permesso di sostenere una coppia di anziani colta da un improvviso malore durante la spesa. L’intervento tempestivo è stato reso possibile grazie alla segnalazione di una donna al 112 NUE, che ha consentito di prestare soccorso e offrire assistenza concreta in un momento di grande difficoltà.

L’intervento a Bari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato nella giornata del 21 maggio 2026, quando una donna ha contattato il numero di emergenza 112 NUE.

La signora, che si trovava insieme al marito presso il supermercato MD di via Buttaro a Bari, ha raccontato che l’uomo era stato colto da un improvviso malore subito dopo aver terminato la spesa.

Il malore e i primi soccorsi

L’episodio si è verificato all’interno del supermercato MD, dove la coppia di anziani aveva appena concluso gli acquisti. L’improvviso malore dell’uomo ha subito attirato l’attenzione dei presenti, che non hanno esitato a intervenire.

Alcuni clienti e i dipendenti del supermercato hanno prestato i primi aiuti e hanno immediatamente allertato i soccorsi, dimostrando prontezza e senso civico.

L’intervento delle autorità e del personale sanitario

Il rapido intervento dei sanitari del 118 e dei poliziotti delle Volanti ha permesso di prestare le prime cure direttamente sul posto.

Successivamente, sia l’uomo colpito da malore che la moglie sono stati trasportati presso il Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti e assistenza medica.

Il supporto dei dipendenti del supermercato

Nel frattempo, i dipendenti del supermercato MD, dopo aver chiamato i soccorsi, si sono occupati di custodire la spesa della coppia e di prendersi cura dei loro effetti personali.

Questo gesto di attenzione ha rappresentato un importante segnale di solidarietà e vicinanza nei confronti degli anziani in difficoltà.

La richiesta di aiuto della signora

Nelle ore successive all’accaduto la signora, rimasta sola e senza familiari a cui potersi rivolgere, si è trovata in una situazione di particolare disagio.

Con il marito ancora ricoverato, la donna ha chiesto aiuto per recuperare la propria autovettura, rimasta nel parcheggio del supermercato, e la spesa lasciata all’interno dell’attività commerciale.

L’impegno dei poliziotti

I poliziotti intervenuti hanno raccolto la richiesta della donna e si sono recati presso il supermercato per recuperare quanto acquistato dalla coppia.

Successivamente hanno provveduto a consegnare personalmente la spesa presso l’abitazione della signora, offrendo così un supporto concreto e tangibile in un momento particolarmente delicato.

Un esempio di solidarietà e collaborazione

Questa vicenda, avvenuta a Bari, rappresenta un esempio significativo di come la prontezza dei soccorsi, la collaborazione tra istituzioni e cittadini e i piccoli gesti di solidarietà possano fare la differenza nella vita delle persone.

L’episodio testimonia l’importanza di una rete di aiuto e di attenzione verso chi si trova in difficoltà, soprattutto quando si tratta di soggetti fragili come gli anziani.

Il valore dei piccoli gesti

La storia della coppia di anziani soccorsa a Bari mette in luce il valore dei piccoli gesti quotidiani e della collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine e operatori sanitari.

In un momento di emergenza, la tempestività e la sensibilità dimostrate da tutti gli attori coinvolti hanno permesso di offrire un aiuto concreto e di alleviare le difficoltà di chi si è trovato improvvisamente in una situazione di disagio.

IPA