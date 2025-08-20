Anziano colpito da trenta secchiate d'acqua in spiaggia ad Alassio finisce in ospedale: caccia ai responsabili

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un anziano è finito all’ospedale con una crisi cardiaca dopo essere stato colpito con trenta secchiate d’acqua mentre riposava sulla spiaggia ad Alassio, in provincia di Savona. Secondo una prima ricostruzione l’ondata di gavettoni sarebbe partita da un gruppo di giovani, ora ricercati dai carabinieri.

Trenta secchiate d’acqua in spiaggia ad Alassio

La vicenda ha avuto luogo a Ferragosto, ma la notizia è stata resa nota soltanto il giorno 19. Un uomo di 75 anni residente a Pavia si trovava nella spiaggia di Alassio (Savona) e stava riposando sul lettino di uno stabilimento privato.

All’improvviso l’anziano sarebbe stato raggiunto da circa trenta secchiate d’acqua lanciate da un gruppo di giovani i quali, dopo il gesto, si sarebbero dati alla fuga.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Un anziano è finito all’ospedale con una crisi cardiaca dopo essere stato raggiunto da trenta secchiate d’acqua lanciate da un gruppo di ragazzini

I lanci d’acqua gli avrebbero causato uno spavento poi degenerato in una crisi ipertensiva arteriosa. Lo riporta Milano Today. L’uomo, quindi, ha accusato un malore e per questo è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il 75enne è stato dimesso il 17 agosto ma dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti per tenere sotto controllo eventuali danni cardiovascolari, oltre alle conseguenze psichiche dell’accaduto.

I carabinieri cercano il gruppo di giovani

Come riporta Fanpage l’anziano ha sporto denuncia. Secondo le prime indiscrezioni i giovani ricercati non conoscevano l’uomo, probabilmente scelto come bersaglio in quanto dormiente, quindi indifeso.

Per il momento i carabinieri, che non hanno ancora identificato i responsabili, passeranno in rassegna le eventuali testimonianze degli altri bagnanti e le possibili immagini dei circuiti di videosorveglianza interni ed esterni dello stabilimento.

Le parole dell’anziano

Ascoltato dal Corriere della Sera il 75enne ha raccontato la sua disavventura. Secondo l’uomo il gruppo sarebbe stato formato da “ragazzi e ragazze“. L’anziano considera il gesto un “atto di bullismo nei confronti di un anziano inerme”.

Al suo arrivo in ospedale si trovava “in totale amnesia retrograda e anterograda e disorientamento spazio-temporale”. Per il momento non è dato sapere se qualcuno abbia assistito all’episodio.