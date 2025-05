Anziano derubato a Milano, il video del furto: tre uomini arrestati, così mettevano a segno i colpi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato a Milano, dove un cittadino cubano e due cileni sono stati fermati per tentato furto aggravato ai danni di un anziano. L’azione si è svolta ieri nei pressi di corso Buenos Aires, durante un servizio di controllo contro i reati predatori.

Il pedinamento e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della 6^ sezione della Squadra Mobile milanese hanno notato i tre uomini mentre comunicavano tra loro con cuffie wifi e gesti, prestando particolare attenzione alle borse e giacche dei passanti. Riconosciuto uno di loro come un individuo già arrestato in passato per furto aggravato, gli agenti hanno deciso di seguirli per monitorare le loro azioni.

Il tentativo di furto

Giunti nei pressi di un supermercato in via Piccinni, i tre hanno individuato un uomo di 85 anni e, con una strategia ben orchestrata, hanno cercato di derubarlo. Il 44enne cubano si è avvicinato alla vittima con un pretesto, urtandolo e sottraendogli il portafoglio dalla giacca. Tuttavia, il sospetto dell’anziano ha portato all’intervento immediato dei poliziotti, che hanno arrestato i tre.

Ulteriori accuse

Il cittadino cubano di 24 anni e il cileno 44enne, trovati in possesso di uno smartphone rubato e di un portafoglio da donna, sono stati anche denunciati per ricettazione. L’operazione si è conclusa con successo grazie alla prontezza degli agenti e alla loro capacità di riconoscere i sospetti.

Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale della città di Milano.

Fonte foto: IPA