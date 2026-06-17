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Tre arresti per furto aggravato, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato ad Asti, dove tre cittadini stranieri sono stati fermati dopo aver derubato un anziano nel parcheggio di un supermercato. L’azione è stata resa possibile grazie alla segnalazione di un dipendente dell’esercizio commerciale, che ha notato movimenti sospetti.

L’intervento ad Asti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando un dipendente di un supermercato cittadino ha allertato le forze dell’ordine per la presenza sospetta di tre persone a bordo di un’autovettura.

I sospetti si sono concentrati su questi individui dopo che erano stati visti avvicinarsi a un anziano cliente nel parcheggio dell’esercizio commerciale.

L’identificazione dei sospetti e il controllo

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti tempestivamente, individuando il veicolo segnalato e procedendo al controllo degli occupanti. Nel corso degli accertamenti, è emerso che poco prima un uomo anziano era stato vittima di furto del proprio portafoglio proprio nei pressi del supermercato.

Gli operatori hanno raccolto numerosi elementi a carico dei tre sospetti, tra cui il rinvenimento di effetti personali appartenenti alla vittima.

Ricostruzione dei fatti e modalità del reato

Le indagini hanno permesso di ricostruire il modus operandi dei tre soggetti, che avrebbero agito in concorso approfittando della vulnerabilità dell’anziano.

Dopo aver sottratto il portafoglio, avrebbero anche tentato di utilizzare le carte di pagamento rubate. Questo comportamento ha aggravato la posizione dei fermati, che sono stati accusati di furto aggravato in concorso.

Arresto e provvedimenti successivi

Alla luce degli elementi raccolti, i tre stranieri sono stati arrestati e accompagnati presso gli Uffici della Questura per le formalità di rito. Successivamente, sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nei confronti dei tre, già gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e privi di legami con il territorio astigiano, il Questore ha emesso la misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Asti per la durata di tre anni.

IPA