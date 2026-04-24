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Furto pluriaggravato ai danni di un anziano: questo il reato contestato a due cittadini italiani, un uomo e una donna, raggiunti da misure cautelari a seguito di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato. I fatti sono avvenuti il 7 gennaio 2026 all’interno di un supermercato di Bologna, dove la vittima è stata derubata del portafoglio mentre faceva la spesa. L’ordinanza è stata eseguita il 16 aprile 2026 dopo un’attenta indagine che ha permesso di identificare i responsabili.

Anziano derubato a Bologna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo la denuncia di furto presentata da un anziano, vittima del raggiro mentre si trovava all’interno di un supermercato di San Lazzaro di Savena (BO).

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno analizzato i filmati delle telecamere di sorveglianza interne ed esterne, riuscendo così a ricostruire con precisione i movimenti dei due sospetti.

Il modus operandi della coppia

I due ladri, un uomo e una donna, si erano appostati all’esterno del centro commerciale in attesa di individuare potenziali vittime. Dopo aver scelto l’anziano, la donna si è avvicinata a lui mentre era intento a scegliere prodotti nel banco frigo, riuscendo a sottrargli il portafoglio dalla tasca del giubbotto grazie alla complicità dell’uomo, che nel frattempo lo distraeva.

Il furto è stato compiuto con destrezza, tanto che la vittima si è accorta della mancanza solo al momento di pagare alla cassa.

Tentativi precedenti e colpo riuscito

Prima di riuscire a derubare l’anziano, la coppia aveva tentato di avvicinare altre persone all’interno del supermercato, senza però riuscire nell’intento.

La loro esperienza e abilità nel mettere in atto il piano sono state sottolineate dagli investigatori, che hanno evidenziato come il modus operandi fosse ormai rodato e collaudato.

Il danno economico e le successive azioni dei ladri

Dopo aver sottratto il portafoglio, i due si sono recati presso diversi esercizi commerciali e sportelli bancari, effettuando prelievi e pagamenti per una somma complessiva di quasi 4.000 euro.

Nel frattempo, l’anziano, accortosi del furto, ha provveduto a bloccare le carte di credito, ma i ladri erano già riusciti a spendere la somma sottratta.

L’identificazione e i precedenti penali

L’analisi delle immagini di videosorveglianza ha permesso agli investigatori di immortalare chiaramente i volti dei due responsabili.

Entrambi risultano avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, elemento che ha contribuito a indirizzare le indagini e a rafforzare il quadro accusatorio nei loro confronti.

Le misure cautelari e la collaborazione con la Procura

Grazie al lavoro congiunto della Squadra Mobile e della Procura della Repubblica, il GIP di Bologna ha emesso un’ordinanza di misura cautelare nei confronti dei due indagati.

In particolare, all’uomo è stata applicata la misura degli arresti domiciliari, mentre la donna è stata sottoposta all’obbligo di dimora nella Città Metropolitana di Bologna, con obbligo di permanenza notturna dalle 20 alle 7.

IPA