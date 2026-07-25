Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Interdizione della casa e fermo del conto corrente, questi i provvedimenti per una donna di origine albanese dopo un’operazione della Polizia di Stato a Lugo, condotta su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Ravenna. Il provvedimento è stato emesso a seguito di una lunga indagine che ha portato la Procura della Repubblica a ipotizzare i reati di truffa aggravata e circonvenzione di incapace per centinaia di migliaia di euro.

Le indagini a Lugo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi la Polizia ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, richiesto dalla Procura e disposto dal G.I.P. del Tribunale di Ravenna. Il provvedimento ha riguardato un’abitazione situata a Lugo e un conto corrente, entrambi intestati alla donna di origine albanese, attualmente indagata.

L’operazione rappresenta l’esito di una complessa attività investigativa durata quasi due anni, svolta dagli agenti del Commissariato di Lugo sotto la direzione della Sostituta Procuratrice Francesca Buganè Pedretti della Procura di Ravenna. L’indagine si è conclusa con il deferimento della donna per i reati di truffa aggravata e circonvenzione di incapace, con un danno stimato in centinaia di migliaia di euro.

L’origine dell’inchiesta

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso avvio nel 2024 durante un’udienza civile presso il Tribunale di Ravenna. In quell’occasione, il Giudice Civile, chiamato a valutare la necessità di un provvedimento di amministrazione di sostegno per un anziano residente a Lugo, ha notato alcune anomalie nella gestione del patrimonio dell’uomo e nel suo comportamento.

Tali elementi hanno portato il Giudice a segnalare la situazione alla Procura della Repubblica, che ha aperto un fascicolo contro ignoti e delegato la Polizia Giudiziaria del Commissariato a svolgere tutti gli accertamenti necessari.

Le prove raccolte e il quadro accusatorio

Dalla raccolta di testimonianze e dall’analisi di numerosi documenti finanziari, è emerso un quadro preoccupante: l’anziano sarebbe stato indotto a cedere ingenti somme di denaro e ad acquistare un immobile a favore di una sola persona, poi identificata nella cittadina albanese ora indagata.

Nel corso delle indagini, nel 2025, l’anziano è deceduto per cause naturali. Nella sua abitazione sono stati trovati manoscritti e altri documenti che hanno fornito ulteriori riscontri alle ipotesi investigative.

L’attenta analisi della vasta mole di dati raccolti dagli agenti del Commissariato, in costante collaborazione con la Sostituta Procuratrice, ha permesso all’Autorità Giudiziaria di costruire un impianto accusatorio solido.

Di conseguenza, è stata avanzata richiesta al G.I.P. del Tribunale di Ravenna per l’emissione di un decreto di sequestro preventivo, con l’obiettivo di congelare i beni ritenuti di sospetta provenienza illecita.

Le modalità della presunta truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la donna avrebbe messo in atto una serie di azioni per indurre l’anziano a versarle denaro.

Tra queste, avrebbe simulato malattie, ricoveri, una presunta rapina subita, difficoltà economiche e debiti che avrebbero potuto portarla alla carcerazione. Tutte queste condotte sarebbero state finalizzate a suscitare nell’uomo un bisogno immotivato e continuo di elargire somme di denaro alla donna.

Ipotesi di ulteriori episodi

Pur rispettando il principio di presunzione di innocenza, la Procura e la Polizia Giudiziaria sospettano che le dazioni di denaro accertate non siano le sole realmente avvenute.

Nel corso delle indagini, infatti, sono emersi elementi che fanno ritenere che l’anziano abbia elargito ulteriori somme alla donna, oltre a quelle già contestate.

L’operazione della Polizia di Stato a Lugo rappresenta un importante esempio di contrasto ai reati di truffa aggravata e circonvenzione di incapace, soprattutto nei confronti di persone anziane e vulnerabili.

Il sequestro preventivo dei beni della donna di origine albanese mira a tutelare il patrimonio delle vittime e a impedire la dispersione di risorse di sospetta provenienza illecita. Le indagini proseguono per accertare l’eventuale esistenza di ulteriori episodi analoghi.

La vicenda, che ha avuto inizio nel 2024 e si è sviluppata tra Lugo e Ravenna, mette in luce l’importanza della collaborazione tra autorità giudiziaria e forze dell’ordine nella tutela delle persone più fragili.

IPA