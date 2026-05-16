Anziano ha un malore in strada a Lignano Sabbiadoro, salvato dai passanti con massaggio cardiaco di 24 minuti
L'anziano è stato rianimato da alcune persone guidate al telefono da un infermiere, si era accasciato sul marciapiede dopo un malore
Un anziano di 64 anni ha avuto un malore in strada mentre passeggiava per Lignano Sabbiadoro, in Friuli-Venezia Giulia. Un gruppo di passanti ha immediatamente chiamato i soccorsi e, guidati al telefono da un infermiere, ha compiuto le manovre di rianimazione salvandogli la vita.
Anziano salvato dai passanti
Mentre passeggiava a Lignano Sabbiadoro, il 64enne si è accasciato improvvisamente sul marciapiede, portandosi le mani al petto.
L’uomo è stato colto da un arresto cardiaco e ha rischiato di morire senza l’intervento di un gruppo di passanti.
Diverse persone, visto il 64enne a terra, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Coordinati al telefono da un infermiere, in attesa che arrivasse l’ambulanza, hanno compiuto le manovre di rianimazione che hanno salvato la vita all’anziano.
I soccorsi sul marciapiede
Compreso che si trattava di una situazione da codice rosso, è stata subito allertata un’ambulanza, una automedica e una pattuglia della polizia locale.
Nel frattempo, dalla centrale operativa Sores Fvg, un sanitario ha guidato i passanti, spiegando loro cosa fare per compiere le manovre di rianimazione cardiopolmonare.
Data l’intensità e la forza necessarie per riattivare il battito, le persone hanno fatto a turno anche con i medici e gli agenti delle forze dell’ordine.
Questi ultimi si sono integrati immediatamente nelle operazioni di soccorso portando sul posto un defibrillatore automatico esterno.
Il massaggio cardiaco improvvisato, prima che arrivassero i soccorsi avanzati, è durato 24 minuti con diverse persone che si sono alternate nelle manovre di rianimazione.
Il 64enne salvato e operato in ospedale
Con una scarica di defibrillatore, il cuore dell’uomo ha ripreso a battere spontaneamente.
Il 64enne, una volta raggiunte condizioni stabili, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia a Udine, dove è stato sottoposto a un intervento di rivascolarizzazione coronarica.
Le sue condizioni sarebbero in netto miglioramento e non avrebbe subito danni neurologici, uno dei maggiori rischi quando non si riesce a intervenire sufficientemente in fretta nei casi di arresto cardiaco.
Il direttore della Sores Fvg, Giulio Trillò, ha ringraziato i soccorritori improvvisati e ha sottolineato come, in situazioni d’emergenza, “la partecipazione di tutti è, dunque, fondamentale. Inoltre sono altrettanto importanti: una capillare formazione, la rete di Dae presenti sul territorio, gli strumenti tecnologici a disposizione. Fanno la differenza nel migliorare la sopravvivenza”.