Anziano ha un malore in strada a Lignano Sabbiadoro, salvato dai passanti con massaggio cardiaco di 24 minuti

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Un anziano di 64 anni ha avuto un malore in strada mentre passeggiava per Lignano Sabbiadoro, in Friuli-Venezia Giulia. Un gruppo di passanti ha immediatamente chiamato i soccorsi e, guidati al telefono da un infermiere, ha compiuto le manovre di rianimazione salvandogli la vita.

Anziano salvato dai passanti

Mentre passeggiava a Lignano Sabbiadoro, il 64enne si è accasciato improvvisamente sul marciapiede, portandosi le mani al petto.

L’uomo è stato colto da un arresto cardiaco e ha rischiato di morire senza l’intervento di un gruppo di passanti.

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Diverse persone, visto il 64enne a terra, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Coordinati al telefono da un infermiere, in attesa che arrivasse l’ambulanza, hanno compiuto le manovre di rianimazione che hanno salvato la vita all’anziano.

I soccorsi sul marciapiede

Compreso che si trattava di una situazione da codice rosso, è stata subito allertata un’ambulanza, una automedica e una pattuglia della polizia locale.

Nel frattempo, dalla centrale operativa Sores Fvg, un sanitario ha guidato i passanti, spiegando loro cosa fare per compiere le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Data l’intensità e la forza necessarie per riattivare il battito, le persone hanno fatto a turno anche con i medici e gli agenti delle forze dell’ordine.

Questi ultimi si sono integrati immediatamente nelle operazioni di soccorso portando sul posto un defibrillatore automatico esterno.

Il massaggio cardiaco improvvisato, prima che arrivassero i soccorsi avanzati, è durato 24 minuti con diverse persone che si sono alternate nelle manovre di rianimazione.

Il 64enne salvato e operato in ospedale

Con una scarica di defibrillatore, il cuore dell’uomo ha ripreso a battere spontaneamente.

Il 64enne, una volta raggiunte condizioni stabili, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia a Udine, dove è stato sottoposto a un intervento di rivascolarizzazione coronarica.

Le sue condizioni sarebbero in netto miglioramento e non avrebbe subito danni neurologici, uno dei maggiori rischi quando non si riesce a intervenire sufficientemente in fretta nei casi di arresto cardiaco.

Il direttore della Sores Fvg, Giulio Trillò, ha ringraziato i soccorritori improvvisati e ha sottolineato come, in situazioni d’emergenza, “la partecipazione di tutti è, dunque, fondamentale. Inoltre sono altrettanto importanti: una capillare formazione, la rete di Dae presenti sul territorio, gli strumenti tecnologici a disposizione. Fanno la differenza nel migliorare la sopravvivenza”.