Anziano multato a Portovenere per aver pulito la spiaggia a petto nudo, la rabbia di Benedetto: "Non pago"

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Un anziano volontario di Portovenere è stato multato dalle guardie ecologiche provinciali per aver violato l’ordinanza comunale anti degrado, pulendo la spiaggia del Paese a petto nudo. L’87enne non ha ritirato la multa in Comune e diversi cittadini si sono schierati in sua difesa, sottolineando il lavoro volontario che porta avanti da anni.

Anziano volontario multato a Portovenere

Benedetto, un anziano di 87 anni che da molto tempo fa il volontario pulendo la spiaggia del Comune di Portovenere, in Liguria, è stato multato.

Sarebbe stato trovato a petto nudo per le strade della città dalle guardie ecologiche volontarie provinciali.

ANSA

L’anziano avrebbe violato l’ordinanza del Comune ligure, che impedisce di camminare per le strade del borgo a petto nudo o in costume da bagno.

L’87enne ha spiegato, con alcune dichiarazioni alla trasmissione Mattino Cinque, di aver sempre svolto il suo lavoro da volontario a petto nudo d’estate per via del gran caldo.

I cittadini di Portovenere dalla parte di Benedetto

Sempre Mattino Cinque ha intervistato alcuni cittadini di Portovenere, che si sono schierati in blocco dalla parte dell’anziano, ritenendo la multa ingiusta.

In molti hanno sottolineato l’importanza del suo lavoro da volontario, che porta avanti da anni per le strade del borgo ligure.

In particolare, in moti hanno segnalato il suo impegno nel tenere pulita la piccola spiaggetta vicina al centro storico, frequentata da molti bambini.

Benedetto non ha ritirato la multa in Comune e ha ribadito ai microfoni di Mattino Cinque di non aver intenzione di farlo, ritenendola ingiusta.

La risposta della sindaca di Portovenere

Anche la sindaca di Portovenere ha parlato della vicenda, sempre ai microfoni di Mattino Cinque.

Ha espresso vicinanza a Benedetto e sottolineando che la multa è stata inflitta da un corpo volontario provinciale e non dal Comune.

La sindaca ha spiegato che l’anziano aveva già ricevuto numerosi avvisi da parte delle autorità comunali riguardo al suo comportamento.

Benedetto ha confermato queste affermazioni, dicendo che alcune volte la polizia locale lo aveva ripreso proprio perché puliva la spiaggia senza maglietta.