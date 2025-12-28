Anziano muore avvolto dalle fiamme mentre cucina nella sua casa a Messina, nel rione di Minissale

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un uomo di 78 anni è morto mentre cucinava nella sua casa di Messina, nel rione Minissale. La vittima sarebbe stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre era ai fornelli. Ad accorgersi di quello che era accaduto sarebbero stati i vicini, che hanno avvisato i vigili del fuoco. I soccorritori non hanno però potuto fare nulla per salvare l’anziano.

Intorno alle 14 del 28 dicembre a Minissale, uno dei rioni di Messina, un uomo è morto avvolto dalle fiamme mentre cucinava nella sua abitazione.

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, la vittima aveva 78 anni e difficoltà a deambulare. Non è chiara la dinamica dell’incidente che ha portato alla sua morte.

Dalla cucina dell’appartamento si è sviluppato un incendio che ha messo in pericolo l’abitazione e l’intero palazzo ma che è stato rapidamente spento dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.

L’allarme dei vicini e i soccorsi

A dare l’allarme e far arrivare i soccorsi sono stati i vicini di casa dell’anziano, che sono anche riusciti a entrare nel suo appartamento quando si sono accorti dell’incendio.

Sono quindi riusciti a raggiungere l’anziano, che però secondo le testimonianze era già deceduto. La morte dell’uomo è stata poi confermata dai sanitari del 118 accorsi sul luogo dell’incendio.

Oltre ai vigili del fuoco e all’ambulanza è arrivata sul posto anche la polizia scientifica per ricostruire con esattezza quello che è accaduto nel pomeriggio del 28 dicembre.

Le vittime di incidenti domestici in Italia

Nel 2024, secondo i dati Istat, in Italia sono rimaste vittime di incidenti domestici migliaia di persone. Gli episodi sono circa 2,5 milioni all’anno e i ricoveri 7.300.

L’età media dei ricoveri è alta, circa 65 anni, e in aumento, anche se tra le categorie esposte maggiormente ai pericoli in casa ci sono i bambini.

La maggior parte delle vittime, il 64% del totale, sono donne, che come testimoniato dal basso tasso di occupazione di questo gruppo demografico, passano più ore in casa rispetto agli uomini.