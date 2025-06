Anziano scompare per la seconda volta in pochi giorni a Roma, cittadini e polizia lo salvano nuovamente

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di nuovo al sicuro l’anziano Naho, affetto da Alzheimer, dopo essere stato ritrovato dalla Polizia di Stato grazie alla segnalazione di due negozianti. L’uomo, scomparso per la seconda volta in due settimane, era stato visto vagare disorientato nel quartiere Trevi Campo Marzio a Roma.

La scomparsa e l’allarme del figlio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio la scorsa domenica, quando Naho si è allontanato dalla casa che condivide con la moglie. Affetto da Alzheimer, l’anziano si trova in una condizione di fragilità e confusione mentale, che lo ha portato a sparire nuovamente dopo appena due settimane dal precedente ritrovamento. Il figlio, Najo, non si è perso d’animo e ha immediatamente denunciato la scomparsa del padre, lanciando un appello sui social e in TV.

Il ritrovamento grazie a due negozianti

Dopo ore di apprensione, Naho è stato ritrovato sano e salvo. Sono stati gli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio a riportarlo tra le braccia della sua famiglia, grazie alla segnalazione di Giorgia ed Eleonora, due negozianti della zona. Durante la pausa pranzo, le due donne hanno incrociato lo sguardo disorientato dell’anziano e, con premura, gli si sono avvicinate. Naho, visibilmente agitato, ha chiesto loro di essere riaccompagnato a casa e di avere un po’ d’acqua.

Il ruolo decisivo dei social e della comunità

A Giorgia ed Eleonora è bastato un breve check in rete per riconoscere nei lineamenti dell’uomo le sembianze di un anziano ricercato disperatamente dai suoi familiari da tre giorni. A quel punto, si sono subito decise a chiamare l’112 (N.U.E.). Sul posto sono intervenuti Domenico e Alessio, agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio, che si sono immediatamente sincerati delle condizioni di salute di Naho. Poi, hanno composto il numero del figlio, Najo, che ha tirato un sospiro di sollievo prima di poter riabbracciare il suo amato padre.

Un momento da ricordare

Quanto a Naho, una volta al sicuro, ha voluto incorniciare quel momento in uno scatto ricordo insieme ai suoi “angeli custodi”. L’episodio ha messo in luce l’importanza della comunità e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, dimostrando come l’attenzione e la prontezza di spirito possano fare la differenza in situazioni di emergenza.

Fonte foto: IPA