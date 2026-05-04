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È stato ritrovato e riaccompagnato a casa un uomo di 87 anni che si era allontanato dalla propria abitazione per diverse ore. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione della moglie, preoccupata per le condizioni di salute del marito, e all’intervento tempestivo della Polizia di Stato.

La segnalazione e l’avvio delle ricerche

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nei giorni scorsi quando la moglie dell’anziano, allarmata dall’assenza prolungata del marito, ha contattato la Centrale Operativa. L’uomo, infatti, aveva lasciato la propria abitazione in via Osasco, nel quartiere San Paolo di Torino, e non aveva fatto ritorno come di consueto dopo la sua abituale passeggiata.

L’intervento della Polizia e le operazioni di ricerca

Ricevuta la segnalazione, una pattuglia del Commissariato di P.S. San Paolo si è immediatamente recata presso l’abitazione della coppia per raccogliere tutte le informazioni utili. Gli agenti hanno appreso che l’anziano era solito passeggiare nelle vicinanze della propria casa, rientrando generalmente dopo circa mezz’ora. Tuttavia, questa volta l’assenza si era protratta per diverse ore, destando forte preoccupazione nella consorte.

Le ricerche nelle aree verdi e il ritrovamento

Dopo aver raccolto i dettagli necessari, i poliziotti hanno avviato le ricerche estendendo i controlli anche alle aree verdi del quartiere. L’operazione si è conclusa positivamente quando l’anziano è stato individuato seduto su una panchina di un parco della zona. Gli agenti si sono avvicinati instaurando un dialogo sereno e rassicurante, riuscendo così a tranquillizzare l’uomo e a guadagnare la sua fiducia.

Il ritorno a casa e la conclusione dell’intervento

Una volta accertate le condizioni di salute dell’anziano, la pattuglia lo ha riaccompagnato presso la propria abitazione, dove ad attenderlo c’era la moglie, visibilmente sollevata. L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni, grazie alla prontezza della segnalazione e alla professionalità degli operatori di polizia.

IPA