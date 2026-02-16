Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un ottantenne è stato tratto in salvo dalla Polizia di Stato di Ancona dopo essere rimasto intrappolato tra i rami di una siepe in via Gioberti. L’uomo, in stato confusionale, era in bilico su un terrapieno instabile e rischiava di precipitare. L’intervento è stato reso necessario da una segnalazione che ha permesso agli agenti di agire tempestivamente e di affidare l’anziano alle cure dei sanitari.

Anziano in pericolo ad Ancona

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi in via Gioberti. Tutto è iniziato quando la Sala Operativa di Ancona ha ricevuto una segnalazione riguardante la presenza di una persona in pericolo in un’area verde caratterizzata da fitta vegetazione.

Gli agenti della Squadra Volanti dell’U.P.G.S.P. sono giunti rapidamente sul posto, dove sono stati avvicinati dal cittadino che aveva richiesto l’intervento e che, visibilmente preoccupato, ha indicato il punto esatto in cui si trovava l’anziano.

L’anziano in grave difficoltà: la situazione di pericolo

L’uomo, di circa 80 anni, era rimasto intrappolato tra i rami di una siepe in una posizione estremamente critica. Si trovava in bilico su un terrapieno instabile proprio sopra uno strapiombo, con il concreto rischio di cadere nel vuoto.

La situazione era resa ancora più pericolosa dal terreno viscido a causa delle abbondanti piogge delle ore precedenti e dalla scarsa illuminazione, che aumentavano il rischio di smottamenti. L’anziano, in evidente stato confusionale, era parzialmente sospeso nel vuoto e trattenuto solo dalla vegetazione circostante.

Le complesse operazioni di salvataggio

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse e delicate. Gli agenti della Polizia di Stato, con il supporto del personale dell’Esercito Italiano impegnato nell’operazione “Strade Sicure”, hanno raggiunto una stretta lingua di terreno retrostante la siepe.

Attraverso una manovra coordinata sono riusciti ad afferrare l’uomo e a trarlo in salvo, conducendolo in una zona sicura lontano dal pericolo di caduta.

L’arrivo dei familiari e l’affidamento alle cure mediche

Durante le fasi del soccorso sono arrivati anche i familiari dell’anziano, che hanno spiegato come l’uomo si fosse allontanato dall’abitazione per una passeggiata nelle ore precedenti rendendosi irreperibile fino al momento del ritrovamento.

Una volta messo in salvo, l’ottantenne è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato presso il locale nosocomio per gli accertamenti necessari.

IPA