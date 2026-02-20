Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un pensionato è stato raggirato con una truffa telefonica che ha portato al trasferimento di oltre 10.000 euro dal suo conto, secondo quanto comunicato dalla Polizia di Stato. L’inganno, realizzato attraverso messaggi e chiamate che simulavano la provenienza dalle Forze dell’Ordine, è stato scoperto dopo che la vittima si è rivolta alla Polizia Postale di Mantova.

Un anziano truffato a Mantova

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio ha coinvolto un pensionato residente nella provincia di Mantova, che si è trovato al centro di una sofisticata truffa telefonica.

L’uomo, impegnato in attività di volontariato, ha ricevuto un SMS che lo avvisava di un presunto bonifico non autorizzato. Poco dopo è stato contattato da un individuo che si è spacciato per un agente della Polizia Postale.

La dinamica della truffa

Il truffatore, fingendosi un operatore delle Forze dell’Ordine, ha convinto la vittima della necessità di mettere “in sicurezza” i propri risparmi. Sotto la pressione dell’urgenza e con il sospetto che un “dipendente infedele” della banca potesse essere coinvolto, il pensionato si è recato presso il proprio istituto bancario.

Seguendo le istruzioni ricevute telefonicamente ha effettuato un bonifico istantaneo di oltre 10.000 euro verso un conto corrente indicato come “conto di sicurezza” dal presunto agente.

L’intervento della Polizia Postale

Subito dopo la conferma dell’operazione bancaria il falso operatore ha interrotto bruscamente la comunicazione. Inizialmente il pensionato ha pensato a una semplice caduta di linea, ma insospettito ha contattato la Polizia Postale di Mantova per chiedere dell'”ispettore” con cui aveva appena parlato. Gli agenti hanno chiarito che nessun funzionario con quel nome risultava in servizio, facendo così emergere la truffa.

Considerata la gravità della situazione e la rapidità con cui era stato disposto il bonifico, gli operatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Mantova hanno avviato immediatamente gli accertamenti. Durante la formalizzazione della denuncia è stato disposto d’urgenza il blocco del conto corrente utilizzato per la truffa, acceso presso un istituto di credito della provincia di Salerno, dove era ancora presente la maggior parte della somma sottratta.

Ricostruzione dei movimenti bancari

Gli approfondimenti bancari hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’operazione: il denaro trasferito è stato in gran parte prelevato in contanti in tempi molto brevi attraverso operazioni ravvicinate presso sportelli ATM situati in diverse località della provincia campana.

Questa modalità operativa è tipica delle truffe finalizzate allo svuotamento rapido dei conti correnti delle vittime.

Sulla base degli elementi raccolti, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso un decreto di sequestro preventivo, convalidando l’operato d’urgenza della Polizia Postale e disponendo il vincolo sulle somme residue presenti sul conto. Le indagini, proseguite per individuare i responsabili, hanno portato all’identificazione di una donna residente nella provincia di Salerno che è stata deferita all’Autorità Giudiziaria competente.

