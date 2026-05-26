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Un finto Carabiniere è stato arrestato per rapina aggravata ai danni di un anziano: è questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Modena il 21 maggio. Un uomo di 27 anni è stato fermato dopo aver sottratto gioielli a un 76enne, fingendosi appartenente alle forze dell’ordine.

Un arresto a Modena

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio del 21 maggio si è consumato un episodio di rapina aggravata ai danni di un anziano residente a Modena. La vittima, un uomo di 76 anni, è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è presentato come Carabiniere.

L’uomo ha chiesto di poter verificare i gioielli in possesso dell’anziano, sostenendo che potessero essere collegati a una rapina appena avvenuta in una gioielleria della città, e che la targa dell’auto dei presunti autori coincidesse con quella del veicolo della vittima.

Il raggiro e l’intervento dei vicini

Poco dopo la telefonata, un complice si è presentato alla porta dell’anziano, fingendosi anch’egli Carabiniere. Dopo aver visionato i monili e raccolto informazioni, il falso agente si è impossessato dei gioielli e si è diretto verso l’ascensore per lasciare l’appartamento.

La situazione ha insospettito un vicino, che era stato chiamato dalla vittima per recuperare la carta di circolazione richiesta dal sedicente Carabiniere. Il vicino ha subito contattato le forze dell’ordine e si è precipitato al piano terra per bloccare la porta dell’ascensore, impedendo così al truffatore di fuggire.

La fuga bloccata e le minacce

Il falso Carabiniere, resosi conto di essere stato scoperto, ha abbandonato la refurtiva e ha tentato di scappare, fermandosi con l’ascensore ai vari piani dell’edificio.

Tuttavia, sia i vicini che la vittima hanno impedito ogni tentativo di fuga, bloccando le uscite fino all’arrivo della Polizia. Nel frattempo, l’altro complice, ancora al telefono, ha minacciato il 76enne dicendogli che gli avrebbe “spaccato la testa” e accusandolo di sequestro di persona se non avesse permesso al suo “appuntato” di tornare in caserma.

L’arresto e la convalida

All’arrivo degli agenti, il 27enne è stato tratto in arresto per rapina aggravata. Nella giornata di ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

IPA