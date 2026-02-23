Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e una denuncia, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Brescia dove tre persone sono state fermate per aver truffato un anziano presso la stazione della metropolitana Europa. I responsabili, tutti cittadini italiani, sono stati sottoposti a misure di prevenzione personale per impedire il loro ritorno in città nei prossimi quattro anni.

Anziano truffato a Brescia

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Brescia è stata inviata d’urgenza presso la stazione della metropolitana Europa. La richiesta di intervento è arrivata tramite il numero di emergenza 112 NUE, dopo che un anziano cittadino aveva segnalato di essere stato vittima di una truffa.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti la vittima è stata avvicinata da tre individui che, con insistenza, lo hanno convinto ad acquistare una penna al prezzo di due euro. I truffatori hanno sostenuto di essere disoccupati e privi di mezzi di sostentamento, facendo leva sulla sensibilità dell’uomo per ottenere il suo aiuto economico.

La transazione è avvenuta tramite un noto portale di pagamento online. Tuttavia, approfittando di un momento di distrazione della vittima, i malviventi hanno modificato l’importo sul POS, sottraendo all’anziano la somma di 602 euro.

L’identificazione e il fermo dei responsabili

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno rintracciato la vittima, ancora scossa per l’accaduto. L’uomo ha indicato i presunti responsabili, che sono stati immediatamente bloccati e sottoposti a controllo.

I fermati sono risultati essere tutti cittadini italiani: un 31enne con numerose condanne e precedenti per estorsione, truffa e furto aggravato, un 28enne con precedenti per truffa, ricettazione ed estorsione, entrambi residenti a Savona, e una 27enne incensurata residente a Torino.

Durante la perquisizione personale gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato due POS, un telefono cellulare e decine di penne, strumenti utilizzati per mettere in atto truffe in modo sistematico e organizzato.

Le conseguenze giudiziarie

Al termine degli accertamenti presso la Questura i due uomini, in quanto pregiudicati, sono stati arrestati per truffa aggravata in concorso e messi a disposizione della Procura della Repubblica. La donna, incensurata, è stata invece denunciata per truffa in concorso.

Alla luce dei fatti, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto nei confronti dei tre malfattori la misura di prevenzione personale del Foglio di Via Obbligatorio, con conseguente divieto di ritorno nel comune di Brescia per i prossimi quattro anni. In caso di violazione del provvedimento, i soggetti rischiano una condanna fino a un anno e mezzo di reclusione e una multa di 10.000 euro.

