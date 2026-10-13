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Due persone sono state denunciate a piede libero per truffa ai danni di un anziano cittadino di Rocca Sinibalda (Rieti). I fatti sono stati portati alla luce dopo una segnalazione e ricostruiti dai Carabinieri, che hanno identificato i presunti autori residenti in Campania.

La denuncia di un anziano a Rocca Sinibalda

La vicenda ha avuto inizio quando un cittadino ultrasettantenne di Rocca Sinibalda (Rieti) ha deciso di noleggiare un’autovettura tramite una pagina web.

L’uomo, ignaro del raggiro, è stato indotto a effettuare vari bonifici bancari per un importo complessivo superiore a 800 euro, senza però ricevere alcuna conferma o il contratto di noleggio pattuito.

La scoperta della truffa e l’intervento

Resosi conto dell’anomalia, la vittima si è rivolta ai canali ufficiali della società di autonoleggio, scoprendo così di essere stata vittima di una truffa.

A quel punto, l’anziano ha sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Rocca Sinibalda, che hanno dato il via alle indagini che hanno permesso di identificare due persone coinvolte: un 30enne e un 49enne, entrambi residenti in Campania.

L’identificazione dei responsabili e il provvedimento

Al termine degli accertamenti, i militari hanno denunciato a piede libero due soggetti ora accusati di truffa.

L’operazione si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione dei reati informatici e delle truffe online portate avanti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti, impegnato quotidianamente nel contrasto ai crimini contro il patrimonio e nella tutela della cittadinanza.

IPA