Anziano ucciso a Milano dopo il raggiro del falso carabiniere, fermati due giovani: cosa sapere sulla truffa

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Un anziano di 92 anni è stato ucciso dopo un tentativo di truffa con la tecnica del falso carabiniere. Due giovani, di 19 e 22 anni, sono stati fermati con l’accusa di rapina aggravata e omicidio. L’episodio è avvenuto a Milano, la vittima era sola in casa e sarebbe stata aggredita con violenza.

L’anziano ucciso dopo la truffa del falso carabiniere

La vicenda risale al 27 ottobre quando Nicola Luciano Re, 92 anni, è stato trovato privo di forze sul pavimento della propria abitazione in via Muratori, nella zona di Porta Romana a Milano. L’anziano, che si trovava da solo in casa, era stato soccorso e trasportato in condizioni gravissime al Policlinico, dove era deceduto il giorno seguente.

La Polizia di Stato ha ora eseguito un provvedimento di fermo, disposto dalla Procura, nei confronti di due cittadini egiziani, accusati di rapina aggravata e omicidio. I fermati hanno 19 e 22 anni.

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Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il 92enne sarebbe stato aggredito con violenza durante il tentativo di raggiro da parte dei due fermati usando la tecnica della truffa del falso carabiniere.

La ricostruzione sull’accaduto

Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di ricostruire cosa è successo nell’abitazione dell’uomo e di escludere che la morte fosse stata provocata da una semplice caduta dovuta a un malore. Nel corso dell’autopsia erano state rilevate delle fratture craniche incompatibili con l’ipotesi della caduta dopo un malore.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno quindi analizzato le immagini di videosorveglianza, acquisito e studiato dati di traffico telefonico e hanno trovato altri riscontri ricostruendo in pochi giorni un “rilevante quadro indiziario” a carico dei due fermati.

Nel tentativo di truffa con la tecnica del “finto carabiniere”, uno avrebbe avuto il ruolo di “palo“, l’altro si sarebbe introdotto nella casa dell’anziano aggredendolo con violenza e impossessandosi di gioielli e altri oggetti di valore.

I due, in seguito, si erano resi responsabili anche di un altro furto in appartamento ai danni di una persona anziana a Varese, dove erano stati arrestati e poi liberati al termine dell’udienza di convalida.

Cos’è la truffa del falso carabiniere

La truffa del falso carabiniere è un raggiro abbastanza noto che, in genere, viene messo a segno da una coppia di truffatori. I malviventi si fingono appartenenti alle forze dell’ordine e si presentano a casa della vittima con una divisa che sembra proprio quella di un carabiniere.

I soggetti prescelti dai truffatori sono solitamente gli anziani ai quali i falsi carabinieri si presentano, raccontando che un loro familiare è coinvolto in un incidente o in un reato. Con il pretesto di dover effettuare controlli o verifiche, entrano nell’abitazione.

Mentre uno distrae la vittima facendogli compilare fogli o chiedendogli informazioni di vario tipo, l’altro si aggira per le stanze portando via tutto ciò che trova di valore: contanti, orologi, gioielli. Solitamente l’anziano si rende conto dell’accaduto solo dopo che i due truffatori sono andati via. Nel caso del 92enne, l’uomo potrebbe essersi accorto di ciò che stava succedendo e perciò sarebbe stato violentemente aggredito.