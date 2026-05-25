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Diciasette persone indagate a seguito di una vasta operazione della Guardia di Finanza, che ha portato all’esecuzione di misure cautelari per associazione a delinquere, utilizzo di carte di credito clonate, truffa e autoriciclaggio tra Anzio e Nettuno. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri, è stata condotta tra il 2022 e il 2025 e ha permesso di smantellare un sodalizio criminale responsabile di oltre 1.600 truffe ai danni di cittadini italiani e stranieri, per un totale di circa 575 mila euro.

Le indagini e le misure cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Velletri, su richiesta della locale Procura, ha disposto 3 custodie cautelari in carcere nei confronti di due cittadini italiani e un cittadino bielorusso. Inoltre, sono stati ordinati 2 arresti domiciliari per un cittadino italiano e un cittadino polacco, 6 obblighi di dimora nei comuni di residenza per altrettanti italiani e 6 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria per altri sei cittadini italiani. Parallelamente, sono state eseguite perquisizioni domiciliari presso le abitazioni degli indagati.

Il sodalizio criminale e le modalità operative

Le indagini, svolte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Nettuno, hanno permesso di ricostruire l’attività di un’organizzazione criminale che operava tra Anzio e Nettuno. Il gruppo, attivo dal 2022 al 2025, ha messo in atto un sofisticato sistema di truffe online, colpendo cittadini italiani e stranieri e minando la fiducia nelle transazioni digitali, in particolare nel settore turistico.

Le truffe e i danni al mercato turistico

L’organizzazione si serviva di due principali modalità per perpetrare le proprie condotte illecite: da una parte, svuotava carte di credito clonate attraverso finti pagamenti effettuati tramite 43 apparati POS intestati a 29 strutture ricettive inesistenti; dall’altra, incassava somme di denaro tramite bonifici e ricariche legate a prenotazioni di case vacanze pubblicizzate sui social, anch’esse inesistenti. In questo modo, sono state realizzate oltre 1.600 truffe per un valore complessivo di circa 575 mila euro.

Le offerte fraudolente di strutture ricettive mai esistite hanno causato un grave danno anche agli operatori economici onesti del comparto turistico, alterando le regole della concorrenza e penalizzando chi opera nel rispetto delle norme.

Il riciclaggio dei proventi illeciti

I proventi delle truffe venivano riciclati attraverso una rete di 15 prestanome, titolari di 38 conti correnti. Le somme venivano poi prelevate in contanti e reinvestite nell’acquisto di veicoli, gioielli e beni di lusso, anche all’estero, con l’obiettivo di ostacolare la tracciabilità del denaro e garantirne la disponibilità agli appartenenti al sodalizio.

IPA