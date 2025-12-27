Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati denunciati per aggressione in seguito a due distinti episodi avvenuti durante i festeggiamenti dell’Aperitivo della Vigilia di Natale ad Avellino. Gli episodi, verificatisi il 24 dicembre nella zona Tuoro Cappuccini, sono stati ricostruiti dalla Squadra Mobile, che ha operato sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini sono state avviate per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori episodi di violenza.

Le indagini e la gestione dell’ordine pubblico

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i servizi predisposti in occasione dei festeggiamenti per il cosiddetto Aperitivo della Vigilia di Natale hanno permesso non solo di gestire efficacemente l’ordine pubblico, ma anche di avviare tempestive indagini su due episodi di reato avvenuti nel pomeriggio del 24 dicembre nella zona Tuoro Cappuccini di Avellino. L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di ricostruire rapidamente la dinamica degli eventi e di individuare i presunti responsabili.

Il primo episodio: bicchiere lanciato e lesioni al barista

Nel primo caso, un giovane di 25 anni ha avuto una discussione con il titolare di un esercizio commerciale, nello specifico un bar. La lite è degenerata quando il ragazzo ha lanciato un bicchiere di vetro contro l’esercente, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra i presenti, sottolineando i rischi legati agli eccessi durante i momenti di festa.

Il secondo episodio: lite tra minorenni e ferita alla testa

Il secondo episodio ha visto coinvolti due ragazzi di 16 anni. A seguito di una lite per motivi ritenuti futili, uno dei due giovani è stato spinto dal coetaneo, riportando una ferita alla testa. Anche in questo caso, la prognosi per la guarigione è stata fissata in 20 giorni. Entrambe le persone ferite sono state soccorse, visitate dai sanitari, medicate e successivamente dimesse senza ulteriori complicazioni.

Denunce e iter giudiziario

I due presunti autori dei fatti sono stati denunciati alle competenti Autorità Giudiziarie: la Procura della Repubblica di Avellino e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli.

IPA