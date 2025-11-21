Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata inaugurata ieri mattina una nuova “stanza tutta per sé” all’interno del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Spinaceto” a Roma, uno spazio dedicato all’ascolto e alla protezione delle donne vittime di violenza e delle persone più fragili. L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione tra la Polizia di Stato e le socie del Soroptimist International d’Italia, è stata pensata per offrire un ambiente accogliente e sicuro dove poter denunciare episodi di violenza e ricevere supporto qualificato.

Un progetto condiviso per la tutela delle vittime

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la nuova sala, denominata “Aula per Audizioni – realizzata nell’ambito del progetto Una Stanza Tutta per Sé”, è stata progettata per accogliere le denunce che rientrano nel Codice Rosso e per consentire lo svolgimento di audizioni protette. L’obiettivo è quello di garantire un contesto riservato, sereno e dotato delle tecnologie necessarie, in modo da tutelare la dignità e la sicurezza delle vittime durante uno dei momenti più delicati della loro vita.

Un ambiente pensato per il benessere psicologico

Ogni dettaglio della stanza è stato curato con attenzione, grazie anche al contributo di psicologi specializzati. Le tinte, le luci, gli arredi e la disposizione degli spazi sono stati studiati per creare un’atmosfera capace di alleviare tensioni e paure, offrendo un sostegno concreto a chi si trova a dover affrontare la difficile scelta di denunciare una violenza. L’intento è quello di superare la freddezza degli uffici istituzionali, offrendo invece un luogo in cui le donne e i loro figli possano sentirsi al sicuro e ascoltati da professionisti preparati e sensibili.

Un percorso di crescita e sensibilizzazione

L’inaugurazione della nuova “stanza tutta per sé” rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di sensibilizzazione e tutela delle vittime di violenza sul territorio di Roma. Si tratta infatti di un tassello che si aggiunge alle iniziative già avviate, come la stanza inaugurata il 16 ottobre 2024 presso il III Distretto “Fidene–Serpentara”. Il progetto proseguirà nei prossimi giorni, in vista del 25 novembre, data in cui si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Una rete di istituzioni e associazioni

All’inaugurazione hanno preso parte il Presidente Nazionale Soroptimist International d’Italia, dr.ssa Adriana Macchi, rappresentanti del Municipio XI, dell’Arma dei Carabinieri e del Centro Antiviolenza, insieme alle presidenti dei Club Soroptimist “Roma”, “Roma Tiber” e “Roma Tre”. Ad accogliere gli ospiti erano presenti il Questore di Roma, il dirigente della Divisione Anticrimine della Questura e il dirigente del Commissariato Spinaceto.

IPA