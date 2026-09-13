Aperta in Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino: l'omaggio delle istituzioni e dei cittadini

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È stata aperta nella sala della Protomoteca in Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, la storica leader radicale scomparsa a 78 anni. Accolta dal picchetto d’onore e con la bandiera dell’Unione Europea posta sul feretro, la salma è stata omaggiata da cittadini, familiari e dai rappresentanti delle principali istituzioni nazionali ed europee.

L’apertura della camera ardente

A Roma è stata aperta alle 12, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, la camera ardente per l’ultimo saluto ad Emma Bonino, la storica leader dei Radicali e di Più Europa scomparsa all’età di 78 anni.

Ad accogliere il feretro, giunto tra gli onori del picchetto militare, erano presenti i familiari della politica, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e i dirigenti del partito Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova.

ANSA

Sulla bara è stata stesa la bandiera dell’Unione Europea, simbolo delle sue storiche battaglie per i diritti e l’europeismo, mentre alle sue spalle sono state posizionate le corone inviate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dalla premier Giorgia Meloni e dal presidente della Camera Lorenzo Fontana.

L’omaggio delle istituzioni a Emma Bonino

Fin dalle prime ore si è formata una lunga fila di cittadini per rendere omaggio alla salma. L’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini ha sottolineato: “La sua è stata una grande lezione non solo sui diritti civili, ma io voglio pensare soprattutto alla bandiera che accompagna Emma Bonino, che è quella dell’Europa. È stata un’europeista come dovremmo essere tutti”.

Dello stesso avviso l’altro ex presidente della Camera Gianfranco Fini: “Emma Bonino rappresenta una pagina importante della storia repubblicana per tante questioni che ha affrontato con uno stile e con un carattere che la contraddistinguevano. La politica italiana ed europea da qualche giorno è più povera”.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha ricordato: “È stata una combattente dolce e tenace dello stato di diritto, della libertà, dei diritti civili e delle politiche”. Ha aggiunto poi il segretario di Più Europa Riccardo Magi: “Tanti italiani e italiane di diverse generazioni e anche di identità politiche diverse hanno visto in Emma Bonino un esempio di come dovrebbe essere la politica e di come si dovrebbe stare nelle istituzioni”.

I ricordi e i funerali laici

Il tributo proseguirà con una veglia civile in piazza e con la riapertura della Sala della Protomoteca. Da Bruxelles, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha dichiarato: “Emma Bonino non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto. Ha sempre scelto di andare avanti, indicando la strada agli altri. L’Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza”.

Anche l’ex ministra egiziana e attivista per i diritti umani Moushira Khattab ha inviato un messaggio ricordandola come “una combattente instancabile per i diritti delle donne e delle bambine”.

La cerimonia conclusiva dei funerali di Stato si terrà in forma laica martedì 15 settembre alle ore 12:30, sempre all’interno del Campidoglio.