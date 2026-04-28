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Eseguito un arresto a Caltagirone (Catania), dove un minore è stato fermato per furto in abitazione dopo aver asportato oro e denaro da una casa del centro storico. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione e a una rapida indagine che ha portato anche al rintraccio di un secondo giovane coinvolto, trovato alla stazione ferroviaria di Napoli.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella mattinata del 14 aprile 2026, quando una chiamata alla Sala Operativa ha segnalato un furto avvenuto all’interno di un’abitazione situata nel centro storico di Caltagirone. Gli agenti della volante del Commissariato locale sono intervenuti prontamente sul posto, dove la vittima ha riferito che ignoti si erano introdotti in casa e avevano forzato due casseforti utilizzando un utensile da taglio, probabilmente un flex, riuscendo così a sottrarre il contenuto custodito.

Il bottino: oro e denaro per migliaia di euro

Secondo quanto riferito dalla persona offesa, all’interno delle casseforti erano conservati monili in oro per circa 100 grammi e denaro contante per un valore di circa 20 mila euro. Un colpo che ha destato particolare preoccupazione nella comunità, sia per l’entità del bottino che per le modalità con cui è stato messo a segno.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Il personale della Polizia Scientifica ha effettuato i rilievi tecnici sul luogo del reato, mentre la Squadra Investigativa del Commissariato ha avviato immediatamente le indagini. L’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona ha permesso di individuare due soggetti incappucciati, successivamente identificati come due minori. Gli accertamenti hanno rivelato che uno dei due era il figlio della vittima e, pertanto, non imputabile per il furto contestato.

Perquisizioni e recupero della refurtiva

Le indagini hanno condotto gli agenti all’abitazione dell’altro minore coinvolto. Qui, a seguito di una perquisizione, sono stati rinvenuti circa 10.800 euro in contanti e monili in oro per un peso complessivo di circa 98 grammi, risultati corrispondenti a quelli sottratti poco prima. Parte della refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il denaro è stato sottoposto a sequestro. Sulla base degli elementi raccolti, il minore è stato arrestato per furto in abitazione.

La fuga e il rintraccio del secondo minore

Nel frattempo, l’altro giovane coinvolto si è dato alla fuga. Grazie a una rapida attivazione della rete di collaborazione tra gli uffici di polizia e al coordinamento investigativo, sono state avviate ricerche su tutto il territorio nazionale. Una segnalazione tempestiva alla Polizia Ferroviaria ha permesso di rintracciare il minore presso la stazione ferroviaria di Napoli Centrale, dove è stato trovato ancora in possesso della restante somma di denaro contante.

Le conseguenze per i responsabili

Il giovane rintracciato a Napoli è stato fermato dagli operatori della Polizia Ferroviaria e affidato ai familiari, secondo le procedure previste per i minori. Il minore arrestato è stato invece condotto presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Catania, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Catania, su richiesta della Procura, ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del giovane.

IPA