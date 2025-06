Apice, 19enne sorpreso a rubare pali e telai in campagna: bloccato dai Carabinieri mentre caricava l’auto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per furto dei Carabinieri ad Apice, dove un giovane è stato colto in flagrante mentre rubava materiali agricoli. L’episodio si è verificato in una zona rurale della cittadina sannita, grazie alla tempestiva segnalazione di alcuni vicini che hanno notato movimenti sospetti.

Intervento decisivo dei Carabinieri

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’azione congiunta dei militari della Stazione di Apice e di San Giorgio del Sannio ha portato all’arresto di un 19enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine. Il giovane aveva danneggiato la recinzione metallica di un terreno agricolo di proprietà di un 26enne residente nella stessa città, introducendosi all’interno e asportando numerosi pali in ferro e un telaio metallico.

La segnalazione dei vicini

Determinante è stata la segnalazione di alcuni vicini che, notando movimenti sospetti, hanno allertato il numero di emergenza 112. L’intervento immediato delle pattuglie ha consentito di bloccare il giovane proprio mentre si accingeva a caricare la refurtiva su un’autovettura. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti arnesi da scasso e guanti da lavoro, chiari indizi dell’intento criminoso.

Sequestro della refurtiva

Il materiale rinvenuto, unitamente alla refurtiva, è stato sottoposto a sequestro. Dopo l’espletamento delle formalità di rito, il 19enne è stato dichiarato in stato di arresto per furto aggravato e posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, informata dai militari della Stazione Carabinieri di Apice.

Un invito alla collaborazione

L’episodio conferma ancora una volta la costante presenza dell’Arma dei Carabinieri a presidio del territorio, nonché la capacità di effettuare interventi rapidi e risolutivi. Un’azione sinergica e coordinata che rappresenta una risposta concreta e tangibile alla domanda di sicurezza da parte della collettività. L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito ai cittadini a collaborare segnalando ogni movimento sospetto: la sicurezza è un bene comune che si costruisce insieme.

Presunzione di innocenza

L’uomo tratto in arresto è, pertanto, allo stato indagato e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

