App di Poste Italiane non funziona, utenti segnalano il down in massa: ignote le cause

Down l’app di Poste Italiane, nella mattinata di lunedì 1 dicembre ci sono segnalazioni di massa di malfunzionamenti da tutta Italia. I disservizi sarebbero iniziati intorno alle 9 e proseguono tuttora. Non funziona l’app per smartphone, tanti utenti non riescono ad accedere, ma vengono segnalati problemi anche al sito web. Ancora ignote le cause, l’azienda non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali.

I problemi sono iniziati nella mattinata di oggi, lunedì 1 dicembre, attorno alle 9, e non sono ancora stati risolti.

Il numero di segnalazioni sul portale Downdetector ha superato quota 1.000.

Le segnalazioni arrivano da tutta Italia e dalle principali città in particolare, da Milano a Roma fino a Napoli e Palermo.

I problemi sono concentrati soprattutto sull’applicazione mobile di Poste Italiane.

Da quel che risulta per tanti è impossibile accedere all’app da smartphone e tablet: in fase di login l’app si blocca, oppure appare un messaggio di errore.

Non solo l’app: il 15% delle segnalazioni su Downdetector riguardano il sito, anche qui si registrano difficoltà nell’accedere.

Alcuni utenti lamentano anche problemi e disservizi nelle operazioni di pagamento.

Ignote le cause

Non è ancora chiaro quale sia la causa del malfunzionamento: Poste Italiane non ha rilasciato comunicazioni ufficiali.

L’ultimo down per il sistema di Poste Italiane risale a ottobre ed era stato causato da problemi all’infrastruttura Azure.

Poste Italiane è l’app creata circa un anno fa per prendere il posto delle varie applicazioni come Bancoposta e PostePay e unificare tutti i servizi dell’azienda, dai postali ai bancari.