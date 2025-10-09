App Postepay non funziona più, ma entra nella nuova App Poste Italiane: tutti i passaggi per accedere
L'app Postepay non funziona più dal 9 ottobre, giorno in cui è stata sostituita dalla nuova applicazione Poste Italiane: come funziona
Addio all’app Postepay, che non funziona più dopo la decisione di lanciare la nuova app Poste Italiane, al cui interno sono racchiusi tutti i servizi del Gruppo Poste, come conti, carte, risparmio, luce, gas, telefonia, assicurazioni, posta e pacchi. La novità è scattata giovedì 9 ottobre 2025.
- Perché l'app Postepay non funziona più
- Come passare all'app Poste Italiane per usare i servizi Postepay
- Cos'è la nuova app Poste Italiane e come funziona
Perché l’app Postepay non funziona più
A partire dalla giornata di giovedì 9 ottobre 2025, l’app Postepay non funziona più. L’applicazione è stata infatti sostituita dalla nuova app Poste Italiane.
La novità segue quanto già avvenuto il 30 giugno, giorno in cui aveva smesso di funzionare l’app BancoPosta.
Il Gruppo Poste ha detto addio all’app Postepay, dal 9 ottobre sostituita dalla nuova applicazione Poste Italiane.
Come passare all’app Poste Italiane per usare i servizi Postepay
Per passare all’app Poste Italiane e continuare a utilizzare i servizi precedentemente inclusi nell’app Postepay bisogna accedere alla nuova app inquadrando il QR Code dedicato.
Una volta aperta l’app Poste Italiane si deve andare su “Accedi subito”. Non è necessario creare un nuovo account né generare una nuova password.
Il passaggio seguente è autorizzare l’accesso sull’app Postepay o l’app BancoPosta, che si aprirà automaticamente, inserendo il codice PosteID, l’impronta digitale o altri sistemi di riconoscimento biometrici già utilizzati in precedenza.
Cos’è la nuova app Poste Italiane e come funziona
La nuova app Poste Italiane, che dalla giornata di giovedì 9 ottobre ha preso il posto anche dell’app Postepay, include al suo interno tutti i servizi del Gruppo Poste.
Tramite la nuova app è possibile:
- gestire i conti BancoPosta e le carte Postepay;
- pagare bollettini, bollo auto e moto ed effettuare pagamenti PagoPA;
- inviare e ricevere denaro con bonifici, postagiro, girofondo e P2P;
- prelevare senza carta;
- domiciliare le bollette;
- autorizzare in comodità e sicurezza gli acquisti online;
- gestire le polizze Vita e visualizzare il rendimento delle polizze di investimento;
- segnalare i sinistri per le polizze di Protezione e consultare le polizze RC Auto;
- verificare giga, minuti e SMS del piano telefonico, controllare il credito residuo e ricaricare la SIM PosteMobile;
- consultare i dettagli della linea Fibra PosteCasa Ultraveloce e lo stato dei pagamenti e gestire la ricezione e il pagamento delle fatture;
- inviare online pacchi, raccomandate, lettere e telegrammi e seguire lo stato delle spedizioni, salva gli indirizzi di recapito e personalizzare la consegna delle spedizioni, ritirar in digitale le raccomandate abilitate dal mittente;
- gestire i libretti di risparmio postale, acquistare o rimborsare buoni fruttiferi postali, attivare depositi supersmart, ricevi suggerimenti di risparmio;
- tenere d’occhio le forniture di energia, scoprire offerte e preventivi, sottoscrivere proposte e monitorare lo stato di attivazione.