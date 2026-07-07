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È di sei indagati e numerose misure cautelari il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Caltanissetta, dove sono stati scoperti presunti episodi di corruzione, concussione e manipolazione di appalti pubblici nel Comune di Sommatino. L’ordinanza è stata emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta su richiesta della locale Procura, dopo una lunga indagine avviata a seguito di un atto intimidatorio ai danni del sindaco pro tempore di Sommatino.

L’operazione “Scacco”: la fonte e l’avvio delle indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa denominata “SCACCO” ha preso il via dopo che, nella notte del 9 maggio 2024, ignoti hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro l’auto del sindaco pro tempore di Sommatino. Questo grave episodio ha spinto il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caltanissetta ad avviare un’indagine approfondita, sviluppata tra luglio 2024 e ottobre 2025. Gli investigatori hanno utilizzato intercettazioni, videosorveglianza, servizi di osservazione e pedinamento, acquisizioni documentali e audizioni di persone informate sui fatti.

Una rete di malaffare nel Comune di Sommatino

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, hanno portato alla luce una presunta rete di malaffare radicata all’interno del Comune di Sommatino. Secondo quanto emerso, sarebbero state commesse diverse tipologie di reati, tra cui concussione ai danni di commercianti locali e forestieri, nonché manipolazione delle procedure di affidamento di grandi appalti pubblici.

Il “racket” della Sagra dell’Agricoltura

Uno dei primi filoni investigativi riguarda la gestione della 3^ Sagra dell’Agricoltura – Sommatino sei Tu, svoltasi nel novembre 2024. Secondo gli inquirenti, il sindaco, il vice sindaco e l’assessore al Turismo e Spettacolo pro tempore avrebbero abusato dei propri poteri istituzionali per esigere dai commercianti e dagli espositori il pagamento in contanti di somme variabili tra 40 euro e 150 euro al giorno, in cambio dell’erogazione dell’energia elettrica e della possibilità di svolgere l’attività durante la manifestazione. In caso di rifiuto, sarebbero state prospettate ritorsioni, come il distacco della corrente elettrica o ostacoli nell’organizzazione di future manifestazioni. In un caso specifico, i titolari di un ristorante locale sarebbero stati costretti a fornire pasti gratuiti agli amministratori e ai loro familiari in sostituzione del denaro. Il totale illecito accumulato durante la manifestazione ammonterebbe a circa 11.000 euro.

Appalti truccati e tangenti all’Ufficio Tecnico

Un altro importante filone investigativo ha svelato la presunta gestione illecita del settore dei Lavori Pubblici del Comune di Sommatino, incentrata sulla figura del Responsabile pro tempore dell’Area Tecnica. A quest’ultimo sono contestati diversi episodi di corruzione:

Per i lavori di consolidamento del costone roccioso in Contrada Sant’Anna, il geometra comunale avrebbe tentato di indurre un imprenditore edile di Sommatino a versare una tangente di 50.000 euro su un appalto di oltre 981.000 euro . Il tentativo non è andato a buon fine solo per il rifiuto dell’imprenditore.

su un appalto di oltre . Il tentativo non è andato a buon fine solo per il rifiuto dell’imprenditore. Per l’appalto dell’asilo nido, il funzionario tecnico avrebbe incassato o accettato la promessa di una tangente di 5.000 euro per favorire l’affidamento diretto dei lavori, del valore di oltre 757.000 euro, a una ditta intestata alla moglie dell’imprenditore.

Nel corso del 2024, il dipendente pubblico avrebbe inoltre ricevuto da due privati cittadini un telefono cellulare di ultima generazione (valore circa 1.800 euro), un personal computer e somme in contanti non inferiori a 4.500 euro come compenso per il disbrigo di pratiche amministrative.

Frazionamento degli appalti e aggiramento del Codice dei Contratti

Il GIP ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza su un presunto accordo corruttivo tra il sindaco, il responsabile dell’Ufficio Tecnico e un professionista esterno, progettista e direttore dei lavori. I tre avrebbero ricevuto una tangente complessiva di 45.000 euro (divisa in quote da 15.000 euro ciascuno) da un imprenditore dell’agrigentino, assistito da alcuni familiari nella preparazione e consegna del denaro. La dazione sarebbe stata finalizzata all’ottenimento dell’affidamento diretto di due lotti di lavori presso la “Villa Garibaldi” di Sommatino e alla promessa di un ulteriore affidamento per i lavori di adeguamento del cimitero comunale.

Per eludere le norme del Codice degli Appalti, i pubblici ufficiali avrebbero mantenuto separate le due procedure d’appalto della Villa Garibaldi, che avrebbero dovuto essere accorpate, al fine di non superare la soglia comunitaria di 150.000 euro e poter così procedere all’assegnazione diretta. Successivamente, tramite una perizia di variante, l’importo dei lavori è stato aumentato di ulteriori 30.000 euro.

Le misure cautelari e i provvedimenti del GIP

Il Giudice per le Indagini Patrimoniali presso il Tribunale di Caltanissetta ha emesso un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di sei indagati:

Arresti domiciliari per il sindaco dimissionario di Sommatino, Salvatore Letizia, e per l’imprenditore di Favara, Diego Caramazza.

Sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio per 12 mesi per Roberto Alotta, dipendente del Comune di Sommatino.

per Roberto Alotta, dipendente del Comune di Sommatino. Divieto di esercitare la professione di architetto e di contrattare con la Pubblica Amministrazione per 12 mesi per Vendra Calogero.

per Vendra Calogero. Divieto di esercitare attività di impresa nel settore edilizio e di ricoprire uffici direttivi, nonché divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per 12 mesi per Pulci Luigi.

per Pulci Luigi. Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per 12 mesi per Pulci Lorenzo.

Per la vice sindaca Castellano e l’assessore Rumeo, pur essendo stati riconosciuti gravi indizi di concussione, non sono state applicate misure cautelari in virtù delle dimissioni dalle rispettive cariche. Nei confronti del sindaco, il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo di 15.000 euro, somma ricevuta dall’imprenditore Diego Caramazza.