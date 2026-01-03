Appello dei legali di Alfonso Signorini a Facebook, Instagram e TikTok per "bloccare" chat e foto di Corona

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Gli avvocati personali di Alfonso Signorini hanno intimato a Instagram, TikTok, Facebook e YouTube di rimuovere le immagini personali del conduttore televisivo pubblicate nei giorni scorsi da Fabrizio Corona. I legali hanno accusato le piattaforme social di contribuire a ledere l’immagine di Signorini non facendo nulla per limitare la diffusione delle chat.

I legali di Signorini contro i social

Tramite una lettera notificata ufficialmente, i legali di Alfonso Signorini hanno chiesto a Facebook, TikTok, Instagram e YouTube di rimuovere i contenuti personali del conduttore dalle loro piattaforme social.

Le immagini e le chat di Signorini sono state diffuse nei giorni scorsi da Fabrizio Corona in una puntata della sua trasmissione Falsissimo, che viene pubblicata su YouTube.

La lettera recita:

Avete consentito gravi crimini e condotto gli effetti di tali illeciti a dimensioni incommensurabili, rendendo le conseguenze irreversibili.

Gli avvocati hanno definito l’immagine di Signorini come “irrimediabilmente deturpata dall’illecita, ripetuta, artefatta diffusione di conversazioni e immagini attinenti la sfera privata più intima e personale”.

Chiesta la rimozione della puntata di Falsissimo

La lettera contiene anche una richiesta specifica a YouTube. Gli avvocati hanno chiesto alla piattaforma di condivisione di video, che è di proprietà di Alphabet, la parent company di Google, di rimuovere la puntata di Falsissimo dove le chat e le immagini sono state condivise in origine.

I legali di Signorini hanno citato due motivazioni per questa richiesta. La prima è che Corona, per la pubblicazione di quella puntata, è indagato per revenge porn dalla procura di Milano.

La seconda si applicherebbe anche nel caso in cui questa inchiesta fosse archiviata. Gli avvocati hanno ipotizzato che YouTube possa essere ritenuto responsabile di “ricettazione di dati”, supponendo che le chat siano state ottenute in maniera illecita.

Possibili richieste di risarcimenti milionari

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, gli avvocati di Signorini starebbero valutando una causa civile nei confronti delle aziende proprietarie delle piattaforme social su cui sono state diffuse le immagini del conduttore.

A occuparsene sarà l’avvocata Daniela Missaglia, incaricata proprio di valutare i danni di immagine che la vicenda ha causato a Signorini.

Da un’eventuale causa contro Meta, Alphabet e ByteDance potrebbero arrivare richieste di risarcimento per milioni di euro.