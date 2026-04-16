Appello della mamma di Pamela Genini a Francesco Dolci, "se sai parla": lui teme "di essere incastrato"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una Smirnova, mamma di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa lo scorso ottobre a Milano dall’ex compagno, il 52enne Gianluca Soncin, ha lanciato un appello chiedendo a Francesco Dolci, ex fidanzato della figlia, di aiutarli e parlare se sa qualcosa. Pronta la replica dell’uomo che ha ribadito di aver già fatto tutto e che teme di essere incastrato dopo il trafugamento del cadavere di Pamela Genini.

Femminicidio Pamela Genini, l’appello della mamma

Nella puntata del 16 aprile de La Vita in Diretta, Una Smirnova, mamma di Pamela Genini, ha lanciato un appello chiedendo l’aiuto di Francesco Dolci.

“Non mi interessa fare guerre, voglio solo la verità”, ha detto la donna prima di ricordare il rapporto tra la figlia e l’ex.

“Non ti vogliamo male, ti abbiamo conosciuto in certe occasioni. Non capisco perché racconti certe cose. Pensaci: cosa vuoi fare per Pamela?”, le parole di Una Smirnova.

“Sono pronta per sapere la verità. L’unica cosa che mi importa e far tornare mia figlia per dare una degna sepoltura. Non posso andare avanti così. Te lo dico come una mamma e come una persona che sto soffrendo: fatti sentire”, ha concluso.

La risposta di Francesco Dolci

Nella puntata de La Vita in Diretta c’è stata anche la risposta di Francesco Dolci all’appello di Una Smirnova.

L’ex di Pamela Genini ha ribadito di aver sempre collaborato con la giustizia

Relativamente all’invito della mamma della modella, ha, invece, risposto: “Ho teso la mano tante volte, ma ho ricevuto solo attacchi”.

Poi ha ricordato di essere stato etichettato in modo pesante: “Mi è stato dato anche dello stalker. Ha mostrato anche i messaggi di quanto abbiamo litigato e sono stato attaccato anche per i lumini”.

Francesco Dolci ha poi espresso dubbi sulla sincerità dell’appello, definendolo “non veritiero”, ma ha comunque lasciato uno spiraglio: “Ci penserò”.

La paura di essere incastrato

Francesco Dolci è stato intervistato da Dentro La Notizia nella puntata del 16 aprile.

“Io dal giorno della morte di Pamela ho ricevuto minacce, aggressioni, violazioni a domicilio. Abbiamo tantissime querele, più di 30 che sono state depositate e più tutte le segnalazioni fatte in Procura”, ha spiegato.

“Prima non è mai successo niente attorno alla mia vita, non è mai successo niente attorno alla mia proprietà, non è mai successo niente”, ha sottolineato.

In merito al suo timore che qualcuno voglia incastrarlo sul caso della testa trafugata di Pamela Genini, Francesco Dolci ha evidenziato: “C’è qualcuno che sicuramente vuole mettermi a tacere perché sono troppe cose, poi si vedrà”.