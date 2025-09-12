Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 47enne è stato arrestato a Niscemi ed è accusato di atti persecutori e danneggiamento seguito da incendio. Venerdì scorso l’indagato ha dato fuoco ai mastelli dei rifiuti posizionati davanti al portone d’ingresso della ex moglie, provocando danni all’immobile. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito delle continue minacce rivolte all’ex coniuge.

Le indagini e l’arresto: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio con una serie di comportamenti molesti e intimidatori da parte dell’uomo nei confronti della sua ex moglie. Già lo scorso mese di agosto, il 47enne era stato arrestato per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. In quell’occasione, il Gip aveva disposto un aggravamento della misura, ordinando gli arresti domiciliari.

La notte dell’incendio: i dettagli dell’azione intimidatoria

Nonostante le restrizioni, l’indagato ha continuato a perseguitare la donna. In una notte recente, con l’intento di danneggiare l’abitazione dell’ex coniuge, ha appiccato il fuoco ai mastelli della raccolta dei rifiuti posti davanti al portone d’ingresso. L’incendio ha causato l’annerimento della facciata dell’immobile, aumentando lo stato di ansia e paura nella vittima, già provata dalle continue minacce.

Minacce e propositi omicidiari: le dichiarazioni shock

Durante l’interrogatorio di garanzia, avvenuto giovedì scorso, l’uomo ha ulteriormente aggravato la sua posizione. Alla presenza degli agenti della Polizia di Stato, ha pronunciato frasi inquietanti nei confronti dell’ex moglie, dichiarando: “Da quella casa uscirà in una cassa di legno … devo causarle quante più sofferenze possibili … la sua vita è legata alla mia fine pena”. Queste parole hanno confermato la pericolosità della situazione e la necessità di un intervento immediato da parte delle forze dell’ordine.

Il quadro giudiziario: le accuse e le misure cautelari

L’uomo è attualmente indagato per atti persecutori e danneggiamento seguito da incendio. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica. Le indagini sono ancora in corso e, come previsto dal principio di non colpevolezza, la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.

Il contesto: la tutela delle vittime di violenza domestica

Il caso di Niscemi si inserisce in un contesto più ampio di attenzione verso la tutela delle vittime di violenza domestica e atti persecutori. Le forze dell’ordine, in collaborazione con la magistratura, stanno intensificando le attività di prevenzione e repressione di questi reati, per garantire maggiore sicurezza alle persone più esposte a rischi.

Le reazioni della comunità e delle istituzioni

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione nella comunità locale, che si è stretta attorno alla vittima. Le istituzioni hanno ribadito l’importanza di denunciare tempestivamente ogni episodio di violenza o minaccia, sottolineando il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine nel contrasto a questi fenomeni.

Conclusioni e sviluppi futuri

Il caso resta sotto la lente degli inquirenti, che stanno raccogliendo ulteriori elementi per ricostruire l’intera vicenda e accertare le responsabilità dell’indagato. Nel frattempo, la donna è stata messa in sicurezza e seguita da personale specializzato. La vicenda di Niscemi rappresenta un monito sull’importanza di intervenire con decisione contro ogni forma di violenza e atti persecutori, per prevenire conseguenze ancora più gravi.

