Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per incendi dolosi dalla Polizia a Gioia Tauro, dove un uomo del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver appiccato due incendi in rapida successione. Secondo quanto ricostruito, i roghi sono stati provocati nella mattinata di venerdì scorso, colpendo prima un cantiere edile e poi la sede del Comune. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di individuare e arrestare il responsabile, per il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

La ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di venerdì scorso a Gioia Tauro. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione al numero unico di emergenza, riuscendo a ricostruire in breve tempo la dinamica degli eventi e a fermare il presunto autore.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il protagonista della vicenda è un soggetto pluripregiudicato residente a Gioia Tauro. L’uomo avrebbe agito in due momenti distinti ma ravvicinati: dapprima si sarebbe recato presso un cantiere edile impegnato nella realizzazione della nuova pista ciclabile cittadina, dove avrebbe dato fuoco a un container utilizzato come deposito attrezzi. Subito dopo, utilizzando la propria autovettura, si sarebbe spostato verso una stazione di servizio poco distante, dove avrebbe riempito una bottiglia con della benzina.

L’attacco alla sede comunale

In seguito, il sospettato avrebbe raggiunto la sede del Comune di Gioia Tauro, approfittando del fatto che l’edificio fosse ancora aperto al pubblico. Entrato nei locali dell’ufficio tributi, avrebbe cosparso la stanza con il liquido infiammabile e appiccato il fuoco. L’incendio ha provocato danni significativi alla struttura e ha reso necessaria l’evacuazione dei dipendenti ancora presenti all’interno dei locali comunali.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Ricevuta la prima chiamata di emergenza, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro hanno avviato immediatamente le ricerche sul territorio. Grazie alla rapidità dell’intervento, sono riusciti a individuare e bloccare l’autore dei reati in pochi minuti, assicurandolo alla giustizia. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria, che ha disposto per il soggetto la misura della custodia cautelare in carcere.

IPA