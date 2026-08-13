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È stato fermato un cittadino nigeriano poco più che cinquantenne a seguito di incendio doloso nel giardino di uno stabile a Fermo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato grazie alla segnalazione dei Vigili del Fuoco e successivamente accompagnato in Questura, dove sono state avviate le procedure di espulsione per irregolarità sul territorio nazionale.

L’identificazione e i precedenti dell’uomo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri gli agenti delle Volanti della Questura di Fermo sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione dai Vigili del Fuoco. Gli operatori del 115 erano impegnati nello spegnimento di alcuni roghi di sterpaglie nel giardino di uno stabile, quando hanno notato un uomo intento ad appiccare ripetutamente ulteriori incendi. Nonostante i ripetuti inviti a fermarsi, il soggetto ha continuato nella sua azione, ignorando le richieste dei Vigili del Fuoco.

Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti hanno rintracciato il cittadino nigeriano all’interno di un appartamento situato al piano interrato dello stabile. L’uomo, poco più che cinquantenne, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali legati a lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo essere stato fermato, è stato accompagnato dagli agenti in Questura per ulteriori accertamenti.

Accertamenti sull’immigrazione e avvio delle procedure di espulsione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, presso la Questura sono stati effettuati i controlli da parte dell’Ufficio Immigrazione. È emerso che l’uomo risultava irregolare sul territorio nazionale, in quanto in possesso di un permesso di soggiorno scaduto nel dicembre 2025 e mai rinnovato. Per questa ragione, il cittadino nigeriano è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Ponte Galeria, dove sono state avviate le procedure relative all’espulsione dal territorio nazionale.

Conclusioni e sviluppi futuri

L’intervento delle forze dell’ordine a Fermo ha permesso di fermare tempestivamente una situazione potenzialmente pericolosa per la sicurezza pubblica. Le autorità hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra Vigili del Fuoco e Polizia di Stato, che ha consentito di individuare e fermare il responsabile degli incendi. Le procedure di espulsione sono ora in corso presso il CPR di Ponte Galeria, mentre proseguono gli accertamenti sulle responsabilità dell’uomo in relazione ai fatti accaduti.

IPA