Un arresto a Como: un uomo di 65 anni di Tavernola, già noto alle forze dell’ordine, nel pomeriggio di ieri è stato fermato per resistenza a Pubblico Ufficiale dopo aver appiccato un incendio in strada e aver opposto resistenza agli agenti. L’uomo è stato inoltre denunciato per detenzione illegale di armi, accensioni pericolose, violazione di domicilio e minaccia a Pubblico Ufficiale. L’episodio si è verificato in via Elio Zampiero, dove l’uomo era già stato segnalato pochi giorni prima per comportamenti simili.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è svolto nel pomeriggio di ieri, quando una pattuglia è intervenuta in via Elio Zampiero a Como in seguito a una segnalazione arrivata al 112 NUE. La chiamata riferiva della presenza di un uomo intento ad appiccare il fuoco a un mucchio di sterpaglie in mezzo alla strada.

L’intervento della Polizia e la resistenza dell’uomo

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno immediatamente riconosciuto il 65enne di Tavernola, già denunciato due giorni prima per la stessa condotta e per la detenzione di due coltelli. Questa volta, però, l’uomo si è rifugiato all’interno di una proprietà privata: un terreno recintato con un capanno, dove era stato visto entrare e uscire più volte. Ha chiuso l’accesso con una grossa catena e, nel tentativo di ostacolare i poliziotti, ha lanciato secchi d’acqua contro di loro, opponendo una decisa resistenza fino a quando gli agenti sono riusciti a entrare e, non senza difficoltà, a bloccarlo.

Le accuse e i provvedimenti

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato nelle tasche del giubbotto dell’uomo due coltelli. Condotto in Questura, sono stati ricostruiti i fatti e valutati i suoi precedenti di polizia, oltre ai provvedimenti amministrativi già comminati. Dopo aver raccolto anche la querela del proprietario del terreno occupato abusivamente, il 65enne è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato in stato di libertà per detenzione illegale di armi, accensioni pericolose, violazione di domicilio e minaccia a Pubblico Ufficiale.

